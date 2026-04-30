Des inscriptions à caractère islamophobe ont été retrouvées mardi 28 avril sur les murs d’une salle communale du Passage-d’Agen, où devait se tenir un dîner interreligieux

France : Tags islamophobes découverts sur les murs d’une salle avant un dîner interreligieux en Lot-et-Garonne Des inscriptions à caractère islamophobe ont été retrouvées mardi 28 avril sur les murs d’une salle communale du Passage-d’Agen, où devait se tenir un dîner interreligieux

Des tags « anti-islam » ont été découverts mardi 28 avril sur les murs de la salle communale La Rosette, située dans la commune du Passage-d’Agen (Lot-et-Garonne), quelques heures avant un dîner interreligieux rassemblant les représentants départementaux des différents cultes et les autorités institutionnelles, selon la préfecture du Lot-et-Garonne.

Selon les constatations de la police nationale, une enquête a été ouverte pour déterminer les auteurs et les circonstances de ces dégradations. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a réagi sur le réseau social américain X en déclarant : « Des inscriptions racistes dirigées contre nos compatriotes musulmans ont été retrouvées […] Je condamne fermement et sans réserve cet acte odieux. Ne rien laisser passer. Une enquête est en cours. »

Le Préfet de Lot-et-Garonne, a affirmé dans un communiqué que « ces dégradations inadmissibles sont autant d’atteintes au libre exercice du culte, à la cohésion et à la concorde nationales que notre République ne peut tolérer ». Il a également réaffirmé son engagement à la « protection des expressions de foi » et au respect « des convictions de chacun ».

D’après la préfecture, la salle visée accueillait ce soir-là un dîner réunissant l’ensemble des cultes représentés dans le département. L’enquête est toujours en cours, avec des constatations effectuées par la police nationale et des investigations visant à identifier les auteurs. La préfecture et le ministre de l’Intérieur ont insisté sur l’importance de ne « rien laisser passer » et de traiter ces actes avec la plus grande fermeté.

Dans le passé, des incidents similaires de dégradations à caractère islamophobe ont été signalés dans diverses communes françaises, reflétant une tendance inquiétante d’actes discriminatoires contre les communautés musulmanes.

Face à la récurrence de ce genre d'acte, le politologue François Burgat, récemment interrogé par Anadolu, estime que le débat médiatique et politique a instauré un climat qui facilite ce genre de comportement. Le chercheur dénonce également « une ségrégation institutionnelle visant les musulmans en France ».