Cette mise en examen intervient après que la secrétaire générale de la CGT a dénoncé « la répression syndicale qui sévit à Tefal »

France : Sophie Binet annonce sa mise en examen et dénonce une tentative de « bâillonner » les syndicalistes Cette mise en examen intervient après que la secrétaire générale de la CGT a dénoncé « la répression syndicale qui sévit à Tefal »

La secrétaire générale de la Confédération générale du travail, Sophie Binet, a annoncé lundi être « mise en examen » après avoir dénoncé « la répression syndicale qui sévit à Tefal », affirmant que la CGT alerte « depuis des mois sur la dangerosité des PFAS », un composant chimique utilisé dans les poêles du groupe Tefal.

Invitée de l’émission « Les 4 Vérités » sur France Télévisions, Sophie Binet a estimé que l’entreprise cherchait à « bâillonner les syndicalistes qui s’expriment sur les conditions de travail ou l’impact environnemental des productions ».

La responsable syndicale a dénoncé une « répression patronale violente », évoquant notamment des sanctions visant une déléguée CGT de l’entreprise, et estimé que cette procédure judiciaire constituait « un signal d’ensemble » adressé au mouvement syndical.

« Sur cette base, c’est la quasi-totalité des syndicalistes du pays qui pourraient être mis en examen », a-t-elle déclaré.

Sophie Binet a également appelé « les parlementaires et le gouvernement a enfin mettre sur le tapis une loi pour protéger la liberté d’expression et la liberté syndicale », ajoutant : « On ne peut pas nous museler ».