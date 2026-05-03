- Les faits se sont produits vendredi soir, lorsque les pompiers ont retrouvé dans une maison de ville un homme et une femme, tous deux tués par arme à feu

France (Saône-et-Loire) : un couple retrouvé mort par balles, la piste du féminicide privilégiée par le parquet - Les faits se sont produits vendredi soir, lorsque les pompiers ont retrouvé dans une maison de ville un homme et une femme, tous deux tués par arme à feu

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Le parquet de Chalon-sur-Saône a indiqué, dimanche 3 mai, que la piste du féminicide est désormais privilégiée après la découverte de deux corps sans vie à Pierre-de-Bresse, en Saône-et-Loire.

Les faits se sont produits vendredi soir, lorsque les pompiers ont retrouvé dans une maison de ville un homme et une femme, tous deux tués par arme à feu.

Selon le parquet, les victimes sont nées en 1960 et 1961. Le couple était séparé depuis peu et ne faisait l’objet d’aucun suivi judiciaire pour violences conjugales.

Sur place, le fils de la victime féminine, âgé de 20 ans et présent au moment des faits, a réussi à s’enfuir avant de donner l’alerte aux secours.

L’homme retrouvé mort est considéré comme l’auteur présumé des tirs, selon les premiers éléments de l’enquête.

Une enquête pour homicide a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Louhans.

Cet épisode intervient dans un contexte national préoccupant, selon les médias locaux et les données de la Miprof, la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, organisme public chargé de suivre et analyser les violences faites aux femmes en France.

Selon ces mêmes sources, 107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux en 2024 en France.