France : Sébastien Lecornu annonce la présentation d'un projet de loi pour renforcer la protection de l’enfance

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a annoncé mardi la présentation imminente d’un projet de loi sur la protection de l’enfance, affirmant que le gouvernement entendait répondre aux multiples alertes concernant les violences sur mineurs, les défaillances de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les risques liés à la présence de prédateurs au contact des enfants.

Dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X, le chef du gouvernement a estimé que « trop de parents, trop d’éducateurs, trop de professionnels, trop d’élus locaux alertent depuis trop longtemps » sur ces situations.

Le texte, qui sera présenté ce mercredi en Conseil des ministres, prévoit notamment des « contrôles systématiques des antécédents pour tous ceux qui encadrent des enfants », ainsi qu’une « protection immédiate en cas de danger », selon Sébastien Lecornu.

Le projet de loi vise également à mettre fin aux « placements provisoires qui s’éternisent » et à accélérer les procédures afin d’apporter « des réponses plus rapides pour sécuriser l’avenir des plus vulnérables ».

« Protéger les enfants ne peut pas attendre les prochaines échéances électorales de l’année prochaine », a affirmé le Premier ministre, soulignant la volonté de l’exécutif d’inscrire le texte au Parlement « dès cet été ».