France (Sète) : saisie record de 2,6 tonnes de cannabis dans un vaste réseau de trafic international

AA/Istanbul/Sanaa Amir

Plus de 2,6 tonnes de stupéfiants ont été saisies au port de Sète lors d’une vaste opération coordonnée sur le territoire français, qui a également conduit à l’interpellation de deux personnes, a annoncé vendredi le parquet de Lille.

Dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte le 13 avril et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Lille, les autorités ont démantelé un réseau de trafic international de stupéfiants opérant entre le Maroc et la région lilloise.

Selon le parquet, « l’enquête portait sur l’importation, par voie maritime puis terrestre, de cannabis entre le Maroc et le ressort du tribunal judiciaire de Lille ». Les investigations ont été menées en coordination avec la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) marocaine.

C’est dans ce contexte qu’une opération judiciaire a été déclenchée le 24 mai, mobilisant plusieurs unités sur quatre sites en France. Elle a permis la saisie de 2.692 kg de produits stupéfiants, principalement de la résine de cannabis, interceptés à leur arrivée au port de Sète.

Par ailleurs, deux individus ont été interpellés puis placés en garde à vue, dont le conducteur du véhicule transportant la marchandise et une seconde personne identifiée comme un possible logisticien du réseau.

Dans la continuité des investigations, des perquisitions ont également permis la saisie de 34.000 euros en numéraire ainsi qu’un véhicule au domicile de l’un des suspects, situé en Île-de-France.

Enfin, les deux personnes mises en cause ont été mises en examen. L’une a été placée en détention provisoire, tandis que la seconde a été incarcérée dans l’attente d’un débat judiciaire prévu le 2 juin.