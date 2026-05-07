Selon les déclarations du ministre français de l’Intérieur, les ressortissants algériens représenteraient entre 30 et 40 % des personnes placées en centres de rétention administrative en France, soit un peu plus de 700 sur 2 000 places

France : reprise des expulsions d’Algériens en situation irrégulière, annonce Laurent Nuñez Selon les déclarations du ministre français de l’Intérieur, les ressortissants algériens représenteraient entre 30 et 40 % des personnes placées en centres de rétention administrative en France, soit un peu plus de 700 sur 2 000 places

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a confirmé jeudi la reprise des expulsions de ressortissants algériens en situation irrégulière, indiquant que plus de 140 reconduites avaient été effectuées depuis le début de l’année.

S’exprimant sur Europe 1 et CNews, il a précisé que « les choses se sont réamorcées » après une période de blocage liée aux tensions diplomatiques entre France et Algérie, évoquant notamment la délivrance de 120 laissez-passer consulaires depuis sa visite en Algérie à la mi-février.

« Évidemment, il faut qu’on fasse mieux, il faut qu’on fasse plus », a-t-il ajouté, saluant toutefois une reprise du dialogue avec les autorités algériennes. Le ministre a également indiqué vouloir avancer sur la question des « vols groupés », permettant l’expulsion de plusieurs personnes sur un même vol.

Selon ses déclarations, les ressortissants algériens représenteraient entre 30 et 40 % des personnes placées en centres de rétention administrative en France, soit un peu plus de 700 sur 2 000 places.

Les expulsions avaient été suspendues pendant près d’un an dans un contexte de dégradation des relations franco-algériennes, notamment après la reconnaissance par Paris de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

Depuis l’été 2024, plusieurs épisodes ont alimenté ces tensions, dont l’enlèvement d’un opposant algérien en France, l’arrestation de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal — depuis gracié —, la mise en examen d’un agent consulaire algérien, ainsi que l’expulsion d’agents diplomatiques français.

Le cas du journaliste sportif français Christophe Gleizes, détenu en Algérie depuis plusieurs mois, figure également parmi les dossiers sensibles dans les échanges entre Paris et Alger.

Depuis sa prise de fonctions, Laurent Nuñez affirme privilégier une approche d’« apaisement » avec Alger, se démarquant de la ligne plus conflictuelle de son prédécesseur Bruno Retailleau.