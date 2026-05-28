France /Prisons : la contrôleuse des lieux de privation de liberté dénonce une situation « catastrophique »

AA / Istanbul / Serap Dogansoy

La Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Dominique Simonnot, a dénoncé ce jeudi une situation « épouvantable », « catastrophique » et « honteuse » dans les prisons françaises, alertant également sur les graves dysfonctionnements touchant la psychiatrie, la protection de l’enfance et les centres de rétention administrative.

Dans son rapport annuel 2025, publié jeudi avant la fin de son mandat en octobre, l’autorité indépendante évoque une « catastrophe pénitentiaire » et appelle les pouvoirs publics à faire preuve de « courage politique » face à une crise devenue « structurelle ».

Fondé sur 138 visites d’établissements réalisées en 2025, dont 23 prisons et 25 structures psychiatriques, le rapport décrit une dégradation généralisée des conditions d’enfermement en France, marquée par la surpopulation, le manque chronique de personnel et des atteintes répétées aux droits fondamentaux.

Au 1er avril 2026, les prisons françaises comptaient 88.145 détenus pour 63.353 places opérationnelles, soit un taux moyen de suroccupation de 139 %, selon les chiffres du ministère de la Justice. Dans certains établissements, le taux d’occupation atteint « 200 %, 250 %, voire 300 % », souligne Dominique Simonnot.

La contrôleuse décrit des détenus « entassés » dans des cellules vétustes, des sanitaires dégradés, des matelas installés au sol et des douches collectives « presque toujours sales ». Elle estime que « la dignité des conditions de détention ne peut dans ce contexte être garantie ».

Selon le rapport, cette promiscuité favorise « tensions », « violences » et « trafics », tandis que les établissements enregistrent environ 250 décès par an, dont plus de la moitié par suicide. La CGLPL évoque également une « peur palpable » dans certaines détentions et des violences signalées à l’administration « en vain ».

La vague de chaleur actuelle aggrave encore la situation. Dominique Simonnot a rappelé avoir relevé lors de précédents épisodes caniculaires des températures atteignant « 50 degrés » dans certaines cellules, entraînant une hausse des incidents et des violences.

Le rapport pointe également un « sous-effectif structurel » touchant surveillants, soignants et personnels d’encadrement. Le recours massif aux heures supplémentaires accroît « la fatigue des agents et réduit leur vigilance », selon la CGLPL, qui décrit des personnels « au bout de leur vie ».

Dans les centres de rétention administrative (CRA), où sont retenus les étrangers en instance d’éloignement, l’autorité indépendante dénonce des conditions d’hébergement « indignes », des atteintes à l’intimité et un accès aux soins jugé « aléatoire ».

Les établissements pénitentiaires pour mineurs et les centres éducatifs fermés (CEF) font également l’objet de critiques. La contrôleuse évoque des cellules « spartiates », des problèmes d’hygiène récurrents et un manque de coordination entre l’administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse.

En psychiatrie, la CGLPL alerte sur une pénurie « criante » de psychiatres et de personnels paramédicaux. Le recours fréquent à des praticiens intérimaires ou à des internes entraîne, selon elle, des décisions parfois irrégulières concernant les soins sans consentement.

Le rapport s’inquiète particulièrement de la situation des mineurs hospitalisés en psychiatrie. Faute de places adaptées, certains enfants sont accueillis dans des unités pour adultes, parfois soumis à des mesures d’isolement ou de contention, c’est-à-dire attachés ou enfermés seuls, sans contrôle judiciaire préalable.

Dominique Simonnot appelle enfin à des mesures « d’urgence », notamment des renforts d’effectifs, des investissements dans les infrastructures et un meilleur accès aux soins, estimant que sans réforme rapide, les lieux de privation de liberté resteront « des lieux de souffrance et d’insécurité ».​​​​​​​

