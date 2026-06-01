Le ministre français de l’Intérieur a indiqué que les forces de l’ordre avaient procédé à « plus de 890 interpellations » à l’occasion des célébrations liées à la finale remportée par le club parisien

France : plus de 890 interpellations après la finale de la Ligue des champions, selon Laurent Nuñez Le ministre français de l’Intérieur a indiqué que les forces de l’ordre avaient procédé à « plus de 890 interpellations » à l’occasion des célébrations liées à la finale remportée par le club parisien

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé lundi que plus de 890 personnes avaient été interpellées en marge de la finale de la Ligue des champions, soit une hausse de plus de 45 % par rapport à l’édition 2025.

S’exprimant sur France Inter, Laurent Nuñez a indiqué que les forces de l’ordre avaient procédé à « plus de 890 interpellations » à l’occasion des célébrations liées à la finale remportée par le Paris Saint-Germain.

Le ministre a souligné que ce chiffre représentait une augmentation de « plus de 45 % » par rapport à l’année précédente, sans fournir davantage de précisions sur la nature des infractions constatées ou le nombre de gardes à vue.

Ces interpellations sont intervenues dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, où des milliers de supporters se sont rassemblés pour célébrer le sacre européen du club de la capitale.

Les autorités avaient déployé un important dispositif de sécurité afin d’encadrer les festivités et prévenir les débordements.



La finale de la Ligue des champions s’est tenue samedi soir et s’est soldée par le deuxième sacre européen du Paris Saint-Germain (PSG). Des dizaines de milliers de supporters se sont rassemblés dans plusieurs villes françaises, notamment à Paris, pour célébrer la victoire du club. Les autorités avaient déployé un important dispositif de sécurité afin d’encadrer les festivités et prévenir les violences urbaines.

Selon les autorités françaises, plusieurs incidents ont été signalés en marge des célébrations, notamment des dégradations de biens publics, des incendies de véhicules et des affrontements avec les forces de l’ordre. Un décès lié à un accident de la circulation a également été rapporté à Paris lors des rassemblements de supporters.