Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a dénoncé des actes « absolument inacceptables » lors d’un point de presse, précisant que sept policiers avaient été blessés à travers le pays

France : plus de 400 interpellations après des violences lors des célébrations du sacre du PSG en Ligue des champions Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a dénoncé des actes « absolument inacceptables » lors d’un point de presse, précisant que sept policiers avaient été blessés à travers le pays

Au moins 416 personnes ont été interpellées en France, dont 283 dans l’agglomération parisienne, à la suite des violences et incidents survenus dans la nuit de samedi à dimanche après la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, selon les autorités françaises.

Le ministre français de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a dénoncé des actes « absolument inacceptables » lors d’un point de presse, précisant que sept policiers avaient été blessés à travers le pays. Parmi eux, un agent a été grièvement touché à Agen après avoir subi un traumatisme crânien.

Les incidents ont été signalés dans une quinzaine de villes françaises. Des pillages et dégradations ont notamment été rapportés à Rennes, Strasbourg, Clermont-Ferrand et Grenoble, selon les autorités.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

À Paris, les tensions se sont concentrées autour des Champs-Élysées et du Parc des Princes, où des milliers de supporters se sont rassemblés pour célébrer le premier sacre européen du club parisien. Des individus ont lancé des projectiles et des mortiers d’artifice en direction des forces de l’ordre, qui ont répliqué à plusieurs reprises à l’aide de gaz lacrymogènes pour disperser les groupes les plus agités.

Par ailleurs, environ 150 personnes ont tenté de pénétrer de force dans l’enceinte du Parc des Princes avant d’être repoussées par les forces de sécurité. Quatre tentatives de blocage du périphérique parisien ont également été enregistrées et rapidement neutralisées.

Selon la préfecture de police de Paris, 24 torches et une centaine de mortiers d’artifice ont été saisis au cours de la soirée. Six véhicules ainsi que deux commerces situés près de la Porte de Saint-Cloud ont été dégradés.

Dans un autre incident, un véhicule a percuté deux piétons dans la capitale avant de prendre la fuite, ont rapporté des témoins interrogés par le média français France Info.

En prévision de cette finale, les autorités avaient déployé un dispositif de sécurité exceptionnel à l’échelle nationale, mobilisant 22 000 policiers et gendarmes, dont 8 000 à Paris et dans sa région. Les autorités ont indiqué poursuivre les investigations concernant les différents incidents survenus durant les célébrations.