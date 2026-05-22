Des locaux de l’Élysée ont été perquisitionnés jeudi dans le cadre d’une enquête portant sur des marchés publics liés aux cérémonies au Panthéon, selon des informations du journal Le Monde

France : perquisitions à l’Élysée dans une enquête sur des marchés publics liés au Panthéon Des locaux de l’Élysée ont été perquisitionnés jeudi dans le cadre d’une enquête portant sur des marchés publics liés aux cérémonies au Panthéon, selon des informations du journal Le Monde

AA / Istanbul

Des opérations de perquisition ont été menées le 21 mai dans plusieurs bureaux de l’Élysée dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur l’attribution de marchés publics liés à l’organisation de cérémonies d’hommage au Panthéon, selon des informations rapportées par Le Monde.

L’enquête s’intéresse notamment au rôle du Centre des monuments nationaux (CMN) dans la passation de ces contrats. D’après Le Monde, la société Shortcut Events, déjà chargée de plusieurs événements officiels ces dernières années, est au cœur des investigations concernant l’obtention répétée de ces marchés.

Aucune communication détaillée n’a été rendue publique par la présidence au moment des informations diffusées par Le Monde.