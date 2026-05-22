France : perquisitions à l’Élysée dans une enquête sur des marchés publics liés au Panthéon

Ayşe Başhoruz
22 Mai 2026•Mise à jour: 22 Mai 2026
AA / Istanbul
Des opérations de perquisition ont été menées le 21 mai dans plusieurs bureaux de l’Élysée dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur l’attribution de marchés publics liés à l’organisation de cérémonies d’hommage au Panthéon, selon des informations rapportées par Le Monde.
L’enquête s’intéresse notamment au rôle du Centre des monuments nationaux (CMN) dans la passation de ces contrats. D’après Le Monde, la société Shortcut Events, déjà chargée de plusieurs événements officiels ces dernières années, est au cœur des investigations concernant l’obtention répétée de ces marchés.
Aucune communication détaillée n’a été rendue publique par la présidence au moment des informations diffusées par Le Monde.