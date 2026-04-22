Une enquête a été ouverte à Nice après la diffusion d’une vidéo montrant l’agression d’un jeune homme par deux individus affirmant être policiers dans le quartier de l’Ariane

France / Nice : une enquête ouverte après une vidéo de violences impliquant des individus se revendiquant policiers Une enquête a été ouverte à Nice après la diffusion d’une vidéo montrant l’agression d’un jeune homme par deux individus affirmant être policiers dans le quartier de l’Ariane

AA / Istanbul

Une enquête judiciaire est en cours à Nice après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant un jeune homme d’une vingtaine d’années violemment agressé par deux individus se présentant comme policiers, dans le quartier de l’Ariane, à l’est de la ville, samedi 18 avril.

Dans les images, filmées depuis un appartement du quartier, la victime apparaît au sol tandis que deux hommes lui assènent des coups. Selon les éléments diffusés, l’un des agresseurs affirme « C’est nous la police ! ».

Selon l’avocat de la victime, Maître Sefen Guez Guez, un dépôt de plainte a été effectué. Il indique que son client présente « des ecchymoses au visage » et évoque l’hypothèse d’une intervention policière au regard des techniques observées dans la vidéo, notamment des « étranglements ».

Du côté des autorités, le syndicat de police Alliance a indiqué avoir été informé des images et a précisé que des vérifications internes étaient en cours afin d’identifier les auteurs et déterminer leur appartenance éventuelle aux forces de l’ordre. Le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, a confirmé l’ouverture d’une enquête visant notamment à établir l’identité des personnes impliquées, selon le média France3.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social américain X, l’avocat de la victime a dénoncé un « déchaînement de violence » et a indiqué avoir saisi son cabinet sur ce dossier, évoquant deux scénarios possibles : la présence de policiers ou celle d’individus se faisant passer pour des agents. Il demande « une enquête exigeante sans délai » afin de faire la lumière sur les faits.