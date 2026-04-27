Alors que certains habitants dénoncent une présence jugée excessive de radars, d’autres s’inquiètent des conséquences sur la sécurité routière. Au niveau national, environ 15 % des quelque 4 700 radars fixes seraient actuellement hors service

France : multiplication des actes de vandalisme contre les radars routiers dans le département des Bouches-du-Rhône Alors que certains habitants dénoncent une présence jugée excessive de radars, d’autres s’inquiètent des conséquences sur la sécurité routière. Au niveau national, environ 15 % des quelque 4 700 radars fixes seraient actuellement hors service

Plusieurs radars routiers ont été incendiés ces dernières semaines dans le département des Bouches-du-Rhône, illustrant une recrudescence des actes de vandalisme visant ces dispositifs de contrôle, rapporte la chaîne d’information française France Info.

Dans le nord du département, plusieurs équipements ont été volontairement brûlés à quelques jours d’intervalle, selon un mode opératoire similaire consistant à déposer des matériaux inflammables au pied des installations avant d’y mettre le feu.

Ces dégradations suscitent des interrogations parmi les habitants, certains dénonçant une présence jugée excessive de radars, tandis que d’autres s’inquiètent des conséquences sur la sécurité routière.

Les forces de l’ordre ont ouvert des enquêtes et lancé des appels à témoins afin d’identifier les auteurs de ces actes.

Selon les autorités, citées par la même source, ces destructions ont un impact direct sur la sécurité routière, les radars contribuant à modifier le comportement des conducteurs sur les axes concernés.

Au niveau national, environ 15 % des quelque 4 700 radars fixes installés en France seraient actuellement hors service. Le coût des dégradations est estimé entre 20 et 40 millions d’euros par an, une charge financière qui pourrait autrement être consacrée à l’amélioration des infrastructures routières.

Malgré la sévérité des sanctions prévues, les actes de vandalisme contre ces équipements semblent se multiplier sur l’ensemble du territoire.