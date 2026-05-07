La députée LFI Mathilde Panot a exprimé sur le réseau social américain X sa solidarité avec des salariées de GRDF, Enedis et RTE, confrontées à des avertissements et pressions pour retirer leur voile

France : Mathilde Panot dénonce des avertissements à des salariées portant le voile dans les entreprises de l’énergie La députée LFI Mathilde Panot a exprimé sur le réseau social américain X sa solidarité avec des salariées de GRDF, Enedis et RTE, confrontées à des avertissements et pressions pour retirer leur voile

La députée La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, en solidarité avec Nadia Kabassine et d’autres salariées de GRDF victimes de pressions liées au port du voile sur leur lieu de travail, s’est exprimée sur le réseau social américain X : « Nouveau scandale islamophobe » en ajoutant « Cette chasse aux personnes musulmanes doit cesser et être sévèrement punie ».

Au moins dix salariées de GRDF (Gaz Réseau Distribution France), Enedis (anciennement ERDF-pour Électricité réseau distribution France), et RTE (Réseau de transport d'électricité) ont été convoquées ou sanctionnées depuis fin 2025 pour le port de signes religieux, selon le média indépendant français StreetPress. Parmi elles, Nadia Kabassine, élue CGT à GRDF, a reçu plusieurs courriers de mise en conformité avec le règlement intérieur de son entreprise, alors même qu’elle ne travaille pas en contact direct avec le public et porte un turban depuis 2016.

Ces mesures s’inscrivent dans un renforcement des clauses de neutralité et de laïcité dans les entreprises du secteur de l’énergie et du gaz, conformément à la loi du 24 août 2021 « loi séparatisme », qui étend certaines obligations aux salariés des organismes chargés de missions de service public. Les avertissements incluent des invitations à retirer le voile sous peine de sanction disciplinaire, y compris des entretiens préalables pouvant conduire à un licenciement.

Des mobilisations syndicales ont eu lieu depuis début 2026. La CGT Énergie Paris a organisé des rassemblements sur les sites de GRDF et d’Enedis à Paris et Montreuil, mobilisant une centaine de participants pour soutenir les salariées concernées. Selon Cédric Liechti, secrétaire général de la CGT Énergie Paris, « notre combat, c’est de dire : vous vous attaquez à des femmes non pas pour ce qu’elles ont fait mais pour ce qu’elles sont », d’après ce même média.

Les entreprises concernées rappellent appliquer des règles neutres : GRDF insiste sur le respect des principes de laïcité depuis 2017, RTE souligne que le nouveau règlement intérieur (1er janvier 2026) ne cible aucune conviction particulière, et Enedis cite la loi de 2021 interdisant tout signe religieux affiché sur le lieu de travail, selon Streetpress.