La présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale a accusé Macron de recourir à une communication de provocation et de mépris

France : Marine Le Pen fustige les propos de Macron sur les « mabouls » voulant « se fâcher avec l’Algérie » La présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale a accusé Macron de recourir à une communication de provocation et de mépris

Marine Le Pen a vivement réagi, mardi, aux déclarations d’Emmanuel Macron sur « tous les mabouls » qui veulent « se fâcher avec l’Algérie », dénonçant une sortie présidentielle relevant d’« une indignation indigne ».

Interrogée sur BFMTV, la présidente du groupe Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale a accusé le chef de l’État de recourir à une stratégie de provocation verbale et de mépris à l’égard de ses opposants, estimant que ses propos participent d’une forme de « trumpisation » du débat public français.

« C’est une indignation indigne », a déclaré Marine Le Pen, reprochant à Emmanuel Macron de caricaturer ceux qui réclament une ligne plus ferme vis-à-vis d’Alger plutôt que de répondre sur le fond aux critiques formulées contre sa politique algérienne.

Lors d’un déplacement lundi dans un hôpital en Ariège, Emmanuel Macron avait critiqué « tous les mabouls qui disent qu’il faut se fâcher avec l’Algérie », lors d'un échange avec des soignants consacré notamment à la situation des praticiens à diplôme hors Union européenne, parmi lesquels figurent de nombreux médecins algériens.

Le président français avait alors défendu le rôle de ces médecins étrangers dans le fonctionnement du système hospitalier, tout en dénonçant la lourdeur administrative entourant leur intégration durable dans les établissements de santé.

Ces propos avaient déjà suscité une première réaction de Bruno Retailleau, président du parti Les Républicains, qui avait dénoncé un « faux prétexte » destiné selon lui à éluder les tensions récurrentes entre Paris et Alger, notamment sur la question des obligations de quitter le territoire français non exécutées.

Avec l’intervention de Marine Le Pen, la polémique prend une nouvelle dimension politique, l’ensemble des droites accusant désormais Emmanuel Macron de disqualifier par l’invective les partisans d’un durcissement diplomatique envers l’Algérie.

Les relations entre Paris et Alger demeurent un sujet particulièrement sensible dans le débat public français, sur fond de désaccords migratoires, mémoriels et consulaires régulièrement exploités par l’opposition.