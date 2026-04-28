Selon lui, l’avenir d’Andorre se joue dans “cette tension permanente entre modernité et tradition, entre enracinement et avenir européen”

France : Macron valorise la stabilité d’Andorre face aux crises mondiales Selon lui, l’avenir d’Andorre se joue dans “cette tension permanente entre modernité et tradition, entre enracinement et avenir européen”

Le président français Emmanuel Macron a salué mardi la résilience institutionnelle, l’attachement aux traditions et la vocation européenne de la principauté d’Andorre, à l’occasion d’un toast prononcé devant les autorités locales lors de sa visite officielle en qualité de coprince français.

“Je veux vous dire combien je suis heureux de vous retrouver sept ans après”, a déclaré Emmanuel Macron devant les élus, représentants institutionnels, diplomates et forces vives du territoire, en référence à sa précédente visite officielle dans la principauté.

Le chef de l’État français, qui exerce constitutionnellement la fonction de coprince d’Andorre aux côtés de l’évêque d’Urgell, a insisté sur “la joie” de retrouver “les élus, les forces vives du territoire”, tout en rendant hommage au travail accompli par les institutions andorranes depuis 2019.

“Vous avez d’abord tenu dans une période qui était si difficile, celle de la pandémie du Covid (…) Vous avez résisté avec intelligence, avec force”, a-t-il affirmé, estimant que la principauté avait su préserver son équilibre malgré la succession des crises internationales.

Le président français a également mis en avant ce qu’il a qualifié de “neutralité active à l’international” de la principauté, louant sa capacité à demeurer “ancrée, attachée à ses traditions, à sa géographie” tout en sachant “toujours se projeter vers une forme universelle” et “embrasser une Europe au sein de laquelle elle est inscrite”.

Selon lui, l’avenir d’Andorre se joue dans “cette tension permanente entre modernité et tradition, entre enracinement et avenir européen”.

Emmanuel Macron a par ailleurs insisté sur la qualité des coopérations transfrontalières entre la France et Andorre, évoquant notamment les projets énergétiques, routiers, éducatifs et les partenariats de proximité développés avec la région française d’Occitanie.

“Nous savons combien ils sont importants, qu’il s’agisse des routes, des projets d’échange, de l’éducation et de tout ce qui fait la vie du quotidien”, a-t-il déclaré.

Dans un message adressé également au corps diplomatique présent, le chef de l’État a qualifié Andorre de “principauté singulière” et a appelé les ambassadeurs accrédités à porter ce message dans leurs capitales respectives.

“L’Andorre est une principauté singulière, et aimez-la comme telle”, a lancé Emmanuel Macron.

Le président français a enfin souligné que la force de la principauté reposait sur “plus de sept siècles” de compagnonnage institutionnel entre les deux coprinces, estimant que cette architecture politique conférait au pays “un rôle si actif à l’international”.