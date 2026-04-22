Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi la mort du caporal-chef Anicet Girardin, grièvement blessé au Liban, saluant un soldat « mort pour la France »

France: Macron annonce la mort d’un soldat blessé au Liban et rend hommage à son « sacrifice » Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi la mort du caporal-chef Anicet Girardin, grièvement blessé au Liban, saluant un soldat « mort pour la France »

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi la mort du caporal-chef Anicet Girardin, rapatrié la veille du Liban après avoir été grièvement blessé lors d’une embuscade impliquant des combattants du Hezbollah.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le chef de l’État a déclaré que le militaire « est mort pour la France », saluant son engagement et son sacrifice.

Emmanuel Macron a également exprimé « l’émotion de la Nation » et adressé ses condoléances à la famille du soldat, à ses proches ainsi qu’aux autres militaires blessés lors de la même attaque.

Le président a par ailleurs annoncé qu’un hommage national serait rendu jeudi à l’adjudant Florian Montorio, mortellement touché au cours de cette même embuscade.

Il a enfin salué « l’engagement exemplaire » des forces françaises déployées au sein de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), soulignant leur rôle « au service de la paix ».

Cette annonce intervient dans un contexte de tensions persistantes au Liban, où le président Emmanuel Macron a récemment réaffirmé l’engagement de la France en faveur de la souveraineté du pays et appelé à une solution diplomatique. Il a notamment insisté sur la nécessité d’un désarmement du Hezbollah par les autorités libanaises et d’un retrait des forces israéliennes.

Depuis le 2 mars, les affrontements au sud du Liban ont fait 2 294 morts et 7 544 blessés, tandis que plus d’un million de personnes ont été déplacées, selon des données officielles, dans un contexte de cessez-le-feu fragile et de discussions internationales en cours pour éviter une reprise des hostilités.