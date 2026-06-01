Le leader de La France insoumise affirme que l'ancien détenu a proféré des menaces de mort contre la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale

France : Mélenchon appelle à relancer les poursuites contre Logan Nisin après des menaces visant Mathilde Panot Le leader de La France insoumise affirme que l'ancien détenu a proféré des menaces de mort contre la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale

Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a appelé à des mesures judiciaires contre Logan Nisin, un militant d'extrême droite condamné dans le passé pour des projets d'attentats, estimant que ce dernier continue de représenter une menace après sa sortie de prison.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, Mélenchon a rappelé que Logan Nisin, « condamné à 9 ans de prison pour divers projets d'attentats notamment contre moi », est sorti de prison et que « depuis sa sortie, il s'en est pris à la présidente de groupe, Mathilde Panot, avec des menaces de mort ».

Le dirigeant insoumis a également affirmé que l'intéressé est « en lien avec des groupuscules d'extrême droite agressifs » et qu'il doit être « impérativement mis hors d'état d'organiser de nouvelles tentatives violentes ».

Selon des informations rapportées par le quotidien français Libération, Mathilde Panot a demandé au procureur de la République d'Aix-en-Provence de relancer les poursuites engagées contre Logan Nisin.

D'après le média, la députée LFI a saisi le parquet par l'intermédiaire de son avocate après l'annulation, à la mi-mai, d'une procédure visant Logan Nisin, soupçonné d'avoir « diffusé des éléments permettant d'identifier son domicile ».

Libération précise que les juges ont retenu des « nullités de procédure » soulevées par la défense lors d'une audience tenue le 16 mai. Selon le journal, le tribunal avait été saisi « d'une infraction et non d'une description détaillée des faits reprochés, comme l'exige la loi ».

Toujours selon le quotidien, cette décision n'empêche pas le parquet de rouvrir une procédure en corrigeant les irrégularités relevées par la juridiction.

L'affaire intervient dans un contexte de préoccupations récurrentes en France concernant les menaces et violences visant des responsables politiques, tandis que les accusations formulées par Jean-Luc Mélenchon n'ont pas fait l'objet de réactions publiques immédiates de la part de Logan Nisin ou de ses représentants.