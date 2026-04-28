Six anciennes bénéficiaires de l’ASE du Morbihan ont dénoncé des faits commis entre 2014 et 2018, comprenant deux agressions sexuelles, dont une commise avec abus d’autorité ainsi que cinq faits de harcèlement sexuel

France / Lorient : six ans de prison ferme requis contre un ancien inspecteur à l’enfance pour agressions sexuelles Six anciennes bénéficiaires de l’ASE du Morbihan ont dénoncé des faits commis entre 2014 et 2018, comprenant deux agressions sexuelles, dont une commise avec abus d’autorité ainsi que cinq faits de harcèlement sexuel

Six ans de prison ferme ont été requis lundi devant le tribunal judiciaire de Lorient à l’encontre d’un ancien gendarme devenu inspecteur à l’enfance, accusé d’agressions sexuelles et de harcèlement sur de jeunes femmes suivies par l’aide sociale à l’enfance (ASE), rapporte le quotidien français Le Figaro.

Selon l’accusation, six anciennes bénéficiaires de l’ASE du Morbihan ont dénoncé des faits commis entre 2014 et 2018, comprenant deux agressions sexuelles, dont une commise avec abus d’autorité ainsi que cinq faits de harcèlement sexuel.

À l’audience, les deux plaignantes ayant témoigné décrivent, ajoute le quotidien, des comportements similaires : remarques sur leur apparence, invitations insistantes, cadeaux, visites à domicile ou promesses d’aides matérielles en échange de proximité. Les autres témoignages, recueillis durant l’enquête, ont également fait état de faits concordants.

L’une des victimes a évoqué des relations sexuelles non consenties, initialement qualifiées de viols, mais requalifiées dans le cadre de la procédure.

Le prévenu, âgé de 53 ans, a contesté l’ensemble des accusations, reconnaissant toutefois une « posture professionnelle pas adaptée », tout en niant toute intention sexuelle.

La procureure de la République de Lorient, Laëtitia Mirande, a dénoncé un comportement « sexiste, mensonger et manipulateur », réclamant en plus de la peine de prison une interdiction d’exercer toute activité au contact de mineurs pendant dix ans, ainsi qu’un mandat de dépôt avec exécution provisoire.

Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 18 mai.