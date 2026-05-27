France : les députés approuvent le projet de loi transposant l’avenant à la convention d’assurance chômage

Les députés français de l’Assemblée nationale ont adopté mardi, après l'avoir rejeté en première lecture, le projet de loi transposant l’avenant à la convention d’assurance chômage, une réforme négociée par les partenaires sociaux qui prévoit notamment une réduction de la durée d’indemnisation après une rupture conventionnelle individuelle.

Le texte a été approuvé par 186 voix contre 60. Un vote solennel est désormais prévu le 2 juin prochain lors d’une séance de questions au gouvernement.

Négocié en février entre organisations syndicales et patronales, l’accord visait à répondre à la demande formulée par le gouvernement français de réaliser au moins 400 millions d’euros d’économies sur le système d’assurance chômage, principalement à travers un encadrement des ruptures conventionnelles.

Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a salué mercredi l’adoption du texte par les députés dans un message publié sur la plateforme sociale américaine X.

« Cette réforme n’est pas née dans un cabinet ministériel. Elle est le fruit d’un compromis entre représentants des salariés et des entreprises sur un sujet bloqué depuis des années », a écrit le chef du gouvernement.

Sébastien Lecornu a également défendu la méthode employée par l’exécutif, affirmant que « la méthode a changé : au lieu d’imposer, nous avons laissé négocier dans un cadre clair ».

Le locataire de Matignon a enfin exprimé sa « confiance dans le Parlement » en vue du vote solennel de la semaine prochaine, qui doit définitivement conclure cette réforme présentée comme issue du dialogue social.