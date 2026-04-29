En parallèle, plusieurs ONG dont Greenpeace, Attac France et Extinction Rebellion, ont mené une action à Paris pour dénoncer ces « méga profits », dans un contexte de hausse des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient

France : les bénéfices de TotalEnergies en hausse de près de 50 % au premier trimestre En parallèle, plusieurs ONG dont Greenpeace, Attac France et Extinction Rebellion, ont mené une action à Paris pour dénoncer ces « méga profits », dans un contexte de hausse des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient

Le groupe pétrolier français TotalEnergies a annoncé mercredi un bénéfice net en hausse de près de 50 % au premier trimestre, à 5,8 milliards de dollars (environ 4,96 milliards d’euros), dans un contexte de hausse des prix du pétrole liée aux tensions au Moyen-Orient.

Dans un communiqué, le groupe indique que cette performance est notamment soutenue par l’augmentation des prix des hydrocarbures, ainsi que par la croissance de sa production de gaz et de pétrole.

TotalEnergies précise avoir compensé des pertes dans la région du Golfe, équivalentes à environ 15 % de son activité pétrogazière mondiale, soulignant sa capacité à « capter la hausse des prix » dans un environnement géopolitique instable.

Ces résultats interviennent près de deux mois après le début du conflit au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part significative du pétrole mondial.

En parallèle, plusieurs organisations non gouvernementales, dont Greenpeace, Attac France et Extinction Rebellion, ont mené une action à Paris pour dénoncer ces « méga profits ».

Dans un communiqué commun, elles estiment que le groupe « profite de l’instabilité géopolitique pour maximiser ses bénéfices », dénonçant des « profits de guerre » et appelant le gouvernement français à taxer davantage les grandes entreprises pétrolières.

Ces résultats relancent le débat en France sur la fiscalité des groupes énergétiques et la redistribution des bénéfices dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie pour les ménages.