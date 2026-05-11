Le rapport souligne également que « le durcissement de la situation mondiale depuis 2022 accroît la criticité des dépendances »

France: les armées confrontées à de fortes vulnérabilités capacitaires et technologiques, selon un rapport parlementaire Le rapport souligne également que « le durcissement de la situation mondiale depuis 2022 accroît la criticité des dépendances »

AA / Istanbul / Mariem Njeh

Une mission d'information de l'Assemblée nationale a dressé un bilan sans concession des dépendances militaires de la France, soulignant que le pays demeure vulnérable sur plusieurs segments « critiques » malgré ses atouts industriels reconnus.

Le rapport, présenté le 1er avril 2026 par les députés François Cormier-Bouligeon et Aurélien Saintoul, identifie trois domaines où cette vulnérabilité s'exprime : l'appréciation de situation, la prise de décision, et capacités d'action.

Dépendance aux États-Unis dominante

Sur le plan de l'appréciation et de la décision, la France dépend fortement des États-Unis dans le domaine spatial et numérique. Pour le renseignement d'origine image ou électromagnétique, pour la localisation, ou encore pour les technologies cloud et l'intelligence artificielle, « les dépendances vis-à-vis des États-Unis représentent une vulnérabilité très forte qui pèse sur la souveraineté des capacités d'appréciation », indique le rapport.

En matière spatiale, la France maîtrise partiellement ses capacités mais dépend « entièrement des capacités des États-Unis » pour l'alerte avancée. Pour la télécommunication, Starlink demeure une infrastructure « unique au monde » dont le contrôle échappe aux autorités publiques, selon le rapport.

Équipements stratégiques sous dépendance étrangère

Sur le plan des capacités d'action, le rapport documente des dépendances sur plusieurs équipements de pointe.

Pour les drones tactiques, la France dispose de solutions nationales mais « la question de la capacité à produire en grande quantité en cas de crise reste l'objet de débats ».

En matière de munitions de petit calibre et d'armes légères, le rapport souligne une « forte dépendance ». Le fabricant français historique, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, a fermé en 2001. Les importations proviennent désormais d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de Suisse et des États-Unis. Une dépendance à Israël pour les cartouches 5,56 millimètres est également identifiée, que le rapporteur Aurélien Saintoul juge « nécessaire à affranchir rapidement ».



Composants essentiels : semi-conducteurs critiques

Les semi-conducteurs sont qualifiés d'« hyper-dépendance ». Asie de l'Est domine la production ; seule une demi-douzaine d'acteurs au monde produisent les imageurs CMOS haute performance indispensables pour les systèmes de défense. Les chaînes d'approvisionnement françaises ont connu des pénuries lors de la pandémie Covid-19, entraînant des hausses de prix conséquentes, indique la même source.

Le rapport souligne également que « le durcissement de la situation mondiale depuis 2022 accroît la criticité des dépendances ».

Réglementation extraterritoriale américaine : contrainte opérationnelle

Le rapport met en lumière l'impact des réglementations ITAR (International Traffic in Arms Regulations) et EAR (Export Administration Regulations). Près de mille demandes de licences annuelles émanent d'entreprises françaises de défense vers les autorités américaines. Le non-respect, même involontaire, expose les entreprises à des amendes de plusieurs millions de dollars et des peines d'emprisonnement, précise le rapport.

La France reste le deuxième exportateur mondial d'armement derrière les États-Unis, mais fait face à une concurrence accrue. La Türkiye, la Corée du Sud et le Brésil pénètrent le marché européen avec des produits au rapport coût-performance avantageux, indique le rapport.

Il appelle également à une actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030 pour intégrer ces priorités. Il insiste sur l'urgence : face au « durcissement de l'environnement géopolitique », chaque retard renforce les vulnérabilités.