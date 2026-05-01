Un boulanger contrôlé par l’inspection du travail en Isère, tandis que la CGT interpelle le gouvernement sur le pouvoir d’achat

France : Lecornu en déplacement en Haute-Loire sur fond de polémique autour du travail le 1er-Mai Un boulanger contrôlé par l’inspection du travail en Isère, tandis que la CGT interpelle le gouvernement sur le pouvoir d’achat

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu s’est rendu ce vendredi en Haute-Loire à la rencontre de boulangers et d’artisans, en pleine controverse sur l’ouverture des commerces de proximité lors de la Fête du Travail, traditionnellement jour férié et chômé.

Attendu en fin de matinée, le chef du gouvernement a été accueilli par Laurent Wauquiez, avant de visiter une boulangerie pour échanger avec des salariés et leur employeur, selon Matignon. Il devait également déjeuner avec plusieurs artisans du département.

Ce déplacement fait écho à celui de Gabriel Attal, qui s’est lui aussi rendu dans une boulangerie dans sa circonscription de Vanves, selon des informations rapportées par les médias français. L’ancien Premier ministre souhaite placer le « droit au travail » et la « liberté de travailler » au cœur du débat public en vue de la prochaine présidentielle.

Le gouvernement appelle au « bon sens » des inspecteurs du travail

Parallèlement, la polémique autour du travail le 1er-Mai s’est concrétisée avec le contrôle d’un premier boulanger à Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère. Selon RMC, ce commerçant a été verbalisé par des inspecteurs du travail pour avoir ouvert son établissement et fait travailler ses salariés ce jour-là.

Le boulanger, qui affirme avoir obtenu un accord politique implicite, assure avoir respecté les conditions prévues par le projet de loi en discussion, notamment le volontariat et une rémunération doublée. Les inspecteurs ont toutefois indiqué que ces dispositions ne sont pas encore inscrites dans la loi, laissant planer un risque d’amende pouvant dépasser 5 000 euros.

Cette situation illustre le flou juridique entourant l’ouverture des commerces le 1er-Mai. Le gouvernement a appelé à « l’intelligence collective » et au « bon sens » des inspecteurs du travail, tout en rappelant leur liberté de contrôle. Une note interne du ministère du Travail évoque un contexte nécessitant « vigilance », sans donner de consignes claires.

La CGT appelle le Premier ministre à prendre des mesures d’urgence

Dans ce climat tendu, la secrétaire générale de la Confédération générale du travail, Sophie Binet, a exhorté le Premier ministre à prendre des mesures d’urgence face à la dégradation du pouvoir d’achat.

Dans une lettre adressée le 1er mai et relayée notamment par BFMTV, elle estime que, si la priorité demeure diplomatique dans le contexte international, il est urgent de répondre à la situation des salariés et des retraités.

S’appuyant sur les projections de l’Agence internationale de l’énergie, elle met en garde contre un choc comparable à celui de 1973, avec une hausse durable des prix de l’énergie et ses répercussions sur les biens de consommation, notamment alimentaires.

Face à ces enjeux, Sophie Binet appelle à « arrêter de faire l’autruche » et réclame notamment une hausse immédiate de 5 % du Smic ainsi qu’une indexation des salaires sur l’inflation, dénonçant une précarisation croissante des travailleurs en France.