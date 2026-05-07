Dans une lettre ouverte adressée aux agriculteurs, le PM affirme que « la sécurité et la souveraineté agricoles » constituent une priorité face aux tensions internationales et à la crise du secteur

France : Lecornu appelle à l’adoption rapide du « projet de loi d’urgence » sur la souveraineté agricole Dans une lettre ouverte adressée aux agriculteurs, le PM affirme que « la sécurité et la souveraineté agricoles » constituent une priorité face aux tensions internationales et à la crise du secteur

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu a appelé à une adoption rapide du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, estimant que le contexte international actuel pèse lourdement sur les exploitations françaises.

Dans une lettre ouverte adressée aux agriculteurs de France et publiée jeudi, le chef du gouvernement a indiqué que « le contexte a évolué » et « s’est même tendu », en référence notamment à la crise au Proche et Moyen-Orient.

Selon lui, cette situation a des « conséquences directes » sur le monde agricole, avec une hausse du coût des intrants, « en particulier celui du gazole non routier », ainsi que des engrais, pesant « immédiatement » sur l’activité des exploitations.

Face à cette situation, Sébastien Lecornu a assuré que le gouvernement avait pris « des mesures sans attendre ». Il a notamment rappelé que « les accises sur le GNR ont été supprimées pour le mois d’avril » et qu’« un remboursement de 15 centimes par litre a été mis en place pour le mois de mai ».

Le Premier ministre a également évoqué « des aides sociales » pour les exploitations les plus touchées, ainsi que des « dispositifs de trésorerie », citant notamment « un prêt carburant garanti par l’État ».

Par ailleurs, il a annoncé qu’« un plan de souveraineté pour les engrais est actuellement en cours de construction », précisant que les mesures gouvernementales seraient « adaptées en fonction de l’évolution de la situation ».



Lecornu évoque un projet de loi d'urgence

Dans sa lettre, Sébastien Lecornu a aussi défendu le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, actuellement examiné au Parlement. Selon lui, ce texte contient « des dispositions concrètes » issues des échanges avec le monde agricole.

Le projet prévoit notamment « la création de contrats d’avenir pour mieux anticiper les évolutions », « le renforcement des contrôles » afin que « ce qui est interdit en Europe ne se retrouve pas dans les produits importés », ainsi qu’un meilleur encadrement de l’approvisionnement de la restauration publique en produits européens.

Le texte comprend également « des mesures sur l’eau pour faciliter les projets et sécuriser la production », « une meilleure protection des exploitations face aux vols » ainsi qu’« un renforcement des règles dans les négociations commerciales pour mieux défendre le revenu agricole ».

Sébastien Lecornu a estimé que le gouvernement avait construit « un texte équilibré, solide en droit, pragmatique, qui répond à vos attentes ».

Le chef du gouvernement a toutefois averti que « deux voies sont possibles » au Parlement : soit « le débat s’éloigne de cet objectif » au risque de « l’obstruction », soit « un travail sérieux de compromis est mené » afin de permettre l’adoption du texte.

« C’est un texte d’urgence. Il doit donc pouvoir être adopté rapidement », a insisté le Premier ministre, qualifiant ce moment de « moment important » quelques semaines après la crise agricole et le Salon de l’agriculture.

Enfin, Sébastien Lecornu a assuré que le gouvernement poursuivrait « le travail engagé », notamment sur la question des produits phytopharmaceutiques, qui pourrait selon lui être examinée « dans un texte spécifique ».

« Le cap reste le même : apporter des réponses concrètes, rétablir des règles claires, donner de la visibilité », a conclu le Premier ministre, affirmant que le gouvernement était « pleinement mobilisé » pour faire aboutir ce texte.



Projet de loi d’urgence agricole : le texte adopté par les députés en commission

Ce projet de loi intervient après l’adoption, le 6 mai en commission, du texte d’urgence agricole présenté par le gouvernement en réponse à la colère des agriculteurs. Le projet, qui sera débattu à l’Assemblée nationale à partir du 19 mai, prévoit plusieurs mesures sur le stockage de l’eau, l’élevage et la souveraineté alimentaire. Les débats s’annoncent toutefois tendus, notamment sur les questions liées aux pesticides et aux normes environnementales.

Le texte permet notamment au ministre de l’Agriculture d’interdire l’importation de produits contenant des pesticides interdits dans l’Union européenne, afin de lutter contre la concurrence jugée déloyale. Les discussions ont également été marquées par le dossier sensible de l’acétamipride, un insecticide interdit en France dont certains élus souhaitent la réintroduction.

Le projet comprend aussi des mesures pour faciliter les projets de stockage d’eau et alléger certaines procédures administratives pour les bâtiments d’élevage. Il prévoit par ailleurs un renforcement des sanctions contre les vols et dégradations dans les exploitations agricoles, ainsi que des dispositions visant à privilégier les produits européens dans la restauration collective.