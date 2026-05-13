Au sens du Bureau international du travail (BIT), la France comptait 2,6 millions de chômeurs, soit une hausse de 68 000 personnes sur le trimestre. Sur un an, le taux de chômage progresse de 0,7 point, confirmant une tendance haussière continue

France : Le taux de chômage atteint 8,1% au premier trimestre 2026, son plus haut niveau depuis 2021 Au sens du Bureau international du travail (BIT), la France comptait 2,6 millions de chômeurs, soit une hausse de 68 000 personnes sur le trimestre. Sur un an, le taux de chômage progresse de 0,7 point, confirmant une tendance haussière continue

Le taux de chômage en France a augmenté de 0,2 point au premier trimestre 2026 pour atteindre 8,1% de la population active, son plus haut niveau depuis le début de l’année 2021, selon les données publiées mercredi par l’Insee.

Au sens du Bureau international du travail (BIT), la France comptait 2,6 millions de chômeurs, soit une hausse de 68 000 personnes sur le trimestre. Sur un an, le taux de chômage progresse de 0,7 point, confirmant une tendance haussière continue.

Selon l’Insee, le niveau actuel reste toutefois inférieur au pic atteint à la mi-2015, lorsque le chômage dépassait 10%.

Le BIT définit une personne au chômage comme étant sans emploi, disponible sous deux semaines et en recherche active d’un travail au cours des quatre dernières semaines, ou ayant déjà trouvé un emploi devant débuter prochainement.

Sur le trimestre, le chômage des jeunes de 15 à 24 ans recule légèrement à 21,1% (-0,4 point), tandis qu’il progresse chez les 25-49 ans à 7,3% (+0,4 point) et reste quasi stable chez les 50 ans et plus à 5,2%.

Sur un an, toutes les tranches d’âge sont touchées par la hausse du chômage, avec une progression particulièrement marquée chez les jeunes (+2 points).

L’Insee observe également une hausse du chômage de longue durée, qui concerne désormais 2% de la population active, ainsi qu’une progression plus forte chez les hommes que chez les femmes.

Cette évolution intervient dans le contexte de la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi entrée en vigueur début 2025.