"On voit bien que le voile est devenu, malheureusement, hors contrôle et le témoin d'une idéologie qui n'est pas compatible avec la liberté des femmes en France", a-t-il déclaré.

France : le RN veut "sanctionner" le port du voile par "une amende", affirme Jean-Philippe Tanguy "On voit bien que le voile est devenu, malheureusement, hors contrôle et le témoin d'une idéologie qui n'est pas compatible avec la liberté des femmes en France", a-t-il déclaré.

Le Rassemblement national prévoit de "sanctionner" le port du voile par "une amende" s'il accède au pouvoir, a déclaré dimanche le député Jean-Philippe Tanguy, présenté comme un lieutenant de Marine Le Pen pour l'élection présidentielle, sur BFMTV.

"Nous allons évidemment combattre l'idéologie islamiste et nous sanctionnerons le port du voile, aussi en solidarité avec toutes les femmes à travers le monde qui sont forcées à le porter et qui meurent pour avoir cette liberté", a déclaré le député.

Interrogé sur une éventuelle réticence de Jordan Bardella à l'égard de cette mesure, la chaîne évoquant un article de L'Express selon lequel le président du RN aurait exprimé des doutes lors d'un séminaire interne, affirmant ne pas savoir "comment on va le faire appliquer", Jean-Philippe Tanguy a répondu : “nous avons des débats, et puis après, il n'y a une seule décision, donc on ne va pas raconter les débats internes.”

Il a ajouté avoir personnellement "changé d'avis" sur la question "il y a très longtemps", évoquant son parcours en banlieue parisienne, à Bures-sur-Yvette, près des Ulis. Selon lui, les femmes n'y portaient pas le voile durant sa jeunesse, contrairement à aujourd'hui, ce qu'il interprète comme le signe d'une "idéologie qui n'est pas compatible avec la liberté des femmes en France".

"J'ai grandi en banlieue parisienne, moi, à Bure-sur-Yvette, à côté des Ulysses, et c'est vrai que quand je retourne dans les quartiers de mon enfance, je ne reconnais plus ces quartiers. Non pas parce qu'il n'y avait pas de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants, il y avait, quand j'étais jeune, évidemment, beaucoup de personnes d'origine immigrée ou de musulmans pratiquants, mais les femmes n'étaient pas voilées. Donc, on voit bien que le voile est devenu, malheureusement, hors contrôle et le témoin d'une idéologie qui n'est pas compatible avec la liberté des femmes en France", a-t-il déclaré.

Plus tard dans l'échange, le député a affirmé ne pas avoir lui-même déclaré que Jordan Bardella avait des réserves sur la mesure, renvoyant cette affirmation à "la presse".

L'interdiction du port du voile dans l'espace public figurait déjà au programme de Marine Le Pen lors de ses trois précédentes candidatures à l'Élysée. Jean-Philippe Tanguy a affirmé que "ça a été tranché" au sein du parti et que la proposition est, selon lui, "soutenue par 60% à 70% de Françaises et de Français".

Interrogé sur une inscription de la mesure au programme du parti, il a répondu : "bien sûr, l'interdiction du voile."

Le maire de Roubaix David Guiraud (LFI), a réagi sur le réseau social américain X. "Le RN annonce qu'il dressera des amendes aux femmes qui portent le voile s'il l'emporte", a-t-il écrit, jugeant que "dire cela aussi facilement dans une campagne en dit long sur le programme islamophobe qui s'imposera sur notre pays si Marine Le Pen l'emporte".