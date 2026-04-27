Les faits remontent au 24 avril, lorsque le député a percuté un véhicule près de Vesoul, à Noidans-lès-Vesoul, après avoir adopté une conduite jugée excessive. L’accident n’a pas fait de blessés graves, mais les deux véhicules ont été endommagés

France : le RN suspend son député Antoine Villedieu après un accident et un refus de dépistage Les faits remontent au 24 avril, lorsque le député a percuté un véhicule près de Vesoul, à Noidans-lès-Vesoul, après avoir adopté une conduite jugée excessive. L’accident n’a pas fait de blessés graves, mais les deux véhicules ont été endommagés

Le député du Rassemblement national (RN) Antoine Villedieu a été suspendu de son groupe parlementaire, trois jours après avoir provoqué un accident de la circulation en Haute-Saône et refusé de se soumettre à des tests d’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants.

Dans un communiqué, le groupe RN a indiqué que, faute d’avoir pu entendre l’élu pour des raisons médicales, il avait été décidé de le suspendre « à compter de ce jour », l’empêchant ainsi de participer aux travaux et de s’exprimer au nom du groupe.

Les faits remontent au 24 avril, lorsque le député a percuté un véhicule près de Vesoul, à Noidans-lès-Vesoul, après avoir adopté une conduite jugée excessive. L’accident n’a pas fait de blessés graves, mais les deux véhicules ont été endommagés.

Pris en charge par les secours, Antoine Villedieu a été transporté à l’hôpital, son état ayant été jugé incompatible avec une garde à vue immédiate. Selon le parquet de Haute-Saône, il a refusé de se soumettre aux vérifications relatives à l’alcool et aux stupéfiants.

Une enquête a été ouverte notamment pour conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste, refus de dépistage et vitesse excessive.

Le parti extrême droite, dirigé par Jordan Bardella, a condamné les faits, évoquant également la nécessité d’une prise en charge de l’élu, dans un contexte marqué par plusieurs incidents récents le concernant.

Antoine Villedieu, âgé de 37 ans, sera entendu ultérieurement lorsque son état de santé le permettra, afin de déterminer les suites disciplinaires à donner à cette affaire.