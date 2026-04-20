Le président du parti d'extrême Jordan Bardella déjeune ce lundi avec le bureau exécutif du Medef. Le Medef cherche à influencer le programme économique du parti, tandis que le RN tente de renforcer sa crédibilité auprès des milieux d’affaires

France : le Rassemblement national et le patronat multiplient les contacts à l’approche de 2027 Le président du parti d'extrême Jordan Bardella déjeune ce lundi avec le bureau exécutif du Medef. Le Medef cherche à influencer le programme économique du parti, tandis que le RN tente de renforcer sa crédibilité auprès des milieux d’affaires

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Les relations entre le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) et les milieux économiques français connaissent une intensification notable, illustrée par un déjeuner prévu ce lundi entre Jordan Bardella et la direction du Medef, selon le quotidien Le Monde.

D’après la même source, les dirigeants de grandes entreprises, y compris du CAC 40, rencontrent désormais ouvertement les responsables du RN, marquant une évolution dans leurs relations traditionnellement distantes.

Ces échanges répondent à des intérêts réciproques : le patronat cherche à influencer le programme économique d’un parti considéré comme un acteur majeur de la présidentielle de 2027, tandis que le RN tente de renforcer sa crédibilité auprès des milieux d’affaires.

« Nous souhaitons vous associer à notre réflexion visant à identifier et à lever les freins réglementaires qui entravent le développement économique de la France », indiquent la présidente du groupe parlementaire du RN, Marine Le Pen, et Jordan Bardella, dans un courrier adressé aux représentants du monde économique dans le cadre de la préparation de l’élection présidentielle de 2027.

Plusieurs rencontres récentes ont ainsi réuni Marine Le Pen et des chefs d’entreprise de premier plan, dont Bernard Arnault, souligne Le Monde.

Malgré ce rapprochement, des divergences importantes persistent, notamment sur les questions européennes, fiscales et sociales. Certains dirigeants économiques expriment des réserves sur la cohérence du programme du RN et sur l’expérience de ses responsables.

Selon toujours Le Monde, ces contacts s’inscrivent aussi dans une logique d’anticipation : une partie du patronat souhaite peser dès à présent sur un parti jugé encore peu préparé à l’exercice du pouvoir.

La progression du RN depuis les élections législatives de 2022, avec 89 députés à l’Assemblée nationale, a contribué à accélérer cette normalisation des relations entre le parti et le monde économique, conclut le quotidien.