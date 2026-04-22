- « C’est le bilan des deux quinquennats d’Emmanuel Macron », a déclaré Gérard Larcher, critiquant la trajectoire économique du président de la république. Selon lui, la France n'a pas les moyens d’amortir les crises et faire face »

France : le président du Sénat critique l’endettement du pays et les marges de manœuvre budgétaires de l’État - « C’est le bilan des deux quinquennats d’Emmanuel Macron », a déclaré Gérard Larcher, critiquant la trajectoire économique du président de la république. Selon lui, la France n'a pas les moyens d’amortir les crises et faire face »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le président du Sénat Gérard Larcher a exprimé, ce mercredi, de vives inquiétudes sur la situation des finances publiques françaises, dans un contexte de hausse des prix des carburants liée aux tensions au Moyen-Orient.

Invité de BFMTV-RMC, Gérard Larcher évoqué un « endettement extrêmement élevé », estimant que l’État français ne dispose « d’aucune capacité d’amortir les crises ».

« Nous n’avons pas les moyens et nous n’avons pas les moyens d’amortir les crises et faire face », a-t-il insisté.

Selon lui, la situation budgétaire actuelle limite fortement les marges de manœuvre du gouvernement, y compris dans la mise en place des dispositifs de soutien annoncés pour faire face à la flambée des prix des carburants.

Dans ce contexte, l’exécutif a annoncé une aide destinée à environ trois millions de « travailleurs modestes grands rouleurs », ainsi que des soutiens renforcés en direction des pêcheurs et des agriculteurs, avec pour objectif affiché de « faire en sorte que notre croissance tienne bon ».

Gérard Larcher a toutefois jugé nécessaire de prioriser la réduction des dépenses publiques avant toute nouvelle mesure de soutien. Il a évoqué la nécessité de « réduire le budget de 6 milliards d’euros avant d’aborder un quelconque soutien ».

« Nous n’avons cessé de dire qu’il fallait cesser d’endetter ce pays », a-t-il poursuivi, estimant que la situation actuelle résulte des « non-choix depuis dix ans » et du « quoi qu’il en coûte ».

Le président du Sénat a enfin critiqué la trajectoire économique du président de la république depuis son arrivée au pouvoir : « C’est le bilan des deux quinquennats d’Emmanuel Macron ». Il a ajouté que la France est laissée « en hypoxie (sans oxygène, NDLR) comme disent les vétérinaires ».