France : le parquet de Paris enquête sur plus de 100 établissements dans l’affaire des violences périscolaires

Le parquet de Paris enquête actuellement sur 84 écoles maternelles, une vingtaine d’écoles élémentaires et une dizaine de crèches dans le cadre de l’affaire des violences dans le périscolaire à Paris, a annoncé dimanche la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

Invitée du « Grand Jury RTL-Le Figaro-Public Sénat-M6 », Laure Beccuau a indiqué que « tous les arrondissements » de la capitale étaient « a priori » concernés par ces investigations portant sur des accusations de violences sexuelles et de mauvais traitements sur des enfants.

La magistrate a également fait état de trois ouvertures d’informations judiciaires, de cinq convocations devant le tribunal correctionnel et du placement en détention provisoire d’un animateur dans ce dossier, évoquant par ailleurs « un nombre considérable de dossiers en attente » au sein de la brigade criminelle.

Concernant l’affaire visant Patrick Bruel, acteur français accusé d’agressions sexuelles et de viols, Laure Beccuau a confirmé que les différentes plaintes seraient regroupées au parquet de Nanterre, compétent en raison du domicile du chanteur.

La procureure de Paris a aussi indiqué qu’« une dizaine » de nouvelles victimes, « totalement inconnues » des enquêteurs jusqu’à présent, s’étaient manifestées dans le cadre de l’appel à témoins lancé en début d’année sur l’affaire Jeffrey Epstein.

« Un certain nombre d’entre elles sont à l’étranger », a-t-elle précisé sur RTL.

En mi-février, la procureure avait annoncé l’ouverture de deux « enquêtes cadres » dans le volet français de l’affaire Jeffrey Epstein et appelé les potentielles victimes françaises à se manifester.



Fin janvier, la publication massive de documents judiciaires américains, comprenant courriels, carnets de contacts, témoignages et archives liés à l’affaire Jeffrey Epstein, avait secoué l’opinion publique et politique à travers le monde.