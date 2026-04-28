Roland Lescure a indiqué vouloir « faire le point sur la préparation de l’été », alors que le secteur fait face à des tensions accrues sur les coûts énergétiques

France : le ministre de l’Économie va réunir les compagnies aériennes face à la hausse des prix du kérosène Roland Lescure a indiqué vouloir « faire le point sur la préparation de l’été », alors que le secteur fait face à des tensions accrues sur les coûts énergétiques

Le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a annoncé mardi qu’il réunirait prochainement l’ensemble des compagnies aériennes afin d’évaluer leur préparation à la saison estivale, dans un contexte de forte hausse des prix du kérosène.

S’exprimant sur France Inter, le ministre a indiqué vouloir « faire le point sur la préparation de l’été », alors que le secteur fait face à des tensions accrues sur les coûts énergétiques.

Cette hausse des prix affecte particulièrement les compagnies à bas coût, dont certaines ont déjà annoncé des annulations de vols. La compagnie Transavia a notamment évoqué des suppressions de liaisons dans les prochaines semaines.

Ces perturbations s’expliquent en grande partie par les conséquences du conflit au Moyen-Orient, qui entrave l’approvisionnement en pétrole et en kérosène en provenance des pays du Golfe. L’Europe dépend habituellement de cette région pour environ la moitié de ses importations de kérosène.

Depuis le déclenchement des tensions entre les États-Unis et l’Iran fin février, le détroit d’Ormuz, par lequel transite près de 20 % de la production mondiale d’hydrocarbures, est bloqué par Téhéran, accentuant les risques de perturbations sur les marchés énergétiques.

Évoquant également la hausse des prix à la pompe, Roland Lescure a assuré qu’« aucun des distributeurs ne s’en est mis plein les poches » dans le contexte de la crise liée à l’approvisionnement et au transport des hydrocarbures.

Il s’est par ailleurs voulu rassurant sur la situation à court terme, affirmant : « Ce que je peux vous dire aujourd’hui, on est à la fin du mois d’avril, c’est que je n’ai pas non plus d’inquiétude pour le mois de mai. »

Dans ce contexte, la réunion annoncée par le ministre vise à anticiper les difficultés du secteur aérien à l’approche de la période estivale, marquée par une forte demande de transport.