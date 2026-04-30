Baptisé « Astrée », ce dispositif, en cours de développement, vise à assister les préfectures dans la gestion de recours liés notamment aux obligations de quitter le territoire français (OQTF) et aux refus de titres de séjour

France : le ministère de l’Intérieur envisagerait d’utiliser l’IA pour traiter le contentieux des étrangers Baptisé « Astrée », ce dispositif, en cours de développement, vise à assister les préfectures dans la gestion de recours liés notamment aux obligations de quitter le territoire français (OQTF) et aux refus de titres de séjour

Le ministère français de l’Intérieur prépare l’expérimentation d’un outil d’intelligence artificielle destiné à faciliter le traitement du contentieux des étrangers, selon des informations publiées ce jeudi par le quotidien français Mediapart.

Baptisé « Astrée », ce dispositif, en cours de développement par les services du ministère, vise à assister les préfectures dans la gestion de recours liés notamment aux obligations de quitter le territoire français (OQTF) et aux refus de titres de séjour.

Trois préfectures ont été sélectionnées pour une phase d’expérimentation : la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône et l’Ille-et-Vilaine. D’autres territoires, comme Paris et la Guyane, pourraient également être concernés.

Selon la même source, ce projet s’inscrit dans un contexte de forte hausse du contentieux, en progression de 33 % en quatre ans et représentant environ 91 % des litiges traités par le ministère de l’Intérieur.

L’outil aurait pour objectif d’automatiser certaines tâches, telles que l’analyse de dossiers administratifs ou la rédaction de mémoires en défense, afin de soulager des services confrontés à un volume important de requêtes.

Le développement du projet a débuté à l’été 2025 et pourrait déboucher sur une mise en œuvre effective à l’horizon fin 2026 ou début 2027.

Toutefois, selon Mediapart, ce recours à l’intelligence artificielle suscite des inquiétudes au sein de l’administration et du monde juridique, certains acteurs redoutant des risques d’erreurs ou une déshumanisation du traitement de dossiers aux enjeux sensibles.

Des avocats et des représentants associatifs mettent également en garde contre un possible accroissement du contentieux, estimant que l’automatisation pourrait accentuer les dysfonctionnements déjà observés dans les procédures administratives.