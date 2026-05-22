Le ministre français du Travail, Jean-Pierre Farandou, a insisté sur la nécessité de trouver « le bon équilibre » afin de garantir une application « pas trop compliquée » pour les directions des ressources humaines des entreprises

France : le gouvernement vise une présentation en juin du projet de loi sur l’égalité salariale femmes-hommes Le ministre français du Travail, Jean-Pierre Farandou, a insisté sur la nécessité de trouver « le bon équilibre » afin de garantir une application « pas trop compliquée » pour les directions des ressources humaines des entreprises

AA / Istanbul / Wafae El Baghouani

Le ministre français du Travail, Jean-Pierre Farandou, a indiqué vendredi espérer présenter en juin en Conseil des ministres le projet de loi transposant la directive européenne sur la transparence salariale, destinée à renforcer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Mon intention (…) c’est de pouvoir présenter un projet de loi (…) en Conseil des ministres pendant le mois de juin », a déclaré le ministre lors d’un échange avec des journalistes, précisant qu’un vote pourrait intervenir « dans le courant de l’année ».

La directive européenne, dont la date limite de transposition est fixée au 7 juin, impose notamment aux entreprises d’indiquer les salaires ou fourchettes de rémunération dans les offres d’emploi et accorde aux salariés le droit d’obtenir des informations sur les niveaux de rémunération de collègues exerçant un travail de « valeur égale ».

Jean-Pierre Farandou a reconnu des divergences persistantes entre partenaires sociaux autour du texte. Selon lui, « le monde syndical trouve que ça ne va pas assez loin », tandis que « le monde patronal est très inquiet » des changements organisationnels induits par cette réforme.

Le ministre a insisté sur la nécessité de trouver « le bon équilibre » afin de garantir une application « pas trop compliquée » pour les directions des ressources humaines des entreprises.

La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a pour sa part dénoncé le retard pris par la France dans la mise en œuvre de cette directive adoptée il y a trois ans au niveau européen, affirmant que « les femmes en France sont toujours payées 25 % de moins que les hommes ».