Les personnels ayant eu des comportements inappropriés à l'école seront inscrits sur une "liste noire", a déclaré le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, lors de la présentation du projet de loi de protection de l'enfance

France : le gouvernement présente un projet de loi sur la protection de l’enfance et maintient le Bac malgré la canicule Les personnels ayant eu des comportements inappropriés à l'école seront inscrits sur une "liste noire", a déclaré le ministre de l'Education nationale, Edouard Geffray, lors de la présentation du projet de loi de protection de l'enfance

Le gouvernement français a présenté mercredi en Conseil des ministres un projet de loi relatif à la protection de l’enfance, porté conjointement par les ministères de la Justice, de la Santé et de l’Éducation nationale, dans un contexte marqué par les débats sur les violences faites aux mineurs et la crise persistante de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

Présentant le texte, la ministre déléguée chargée de l’Enfance et de la Santé, Stéphanie Rist, a évoqué lors du point de presse tenu à l'issue du Conseil de ministres, un système « en crise », confronté à « une augmentation importante du nombre de mesures, une judiciarisation croissante [et] des placements toujours plus nombreux ».

Selon elle, le projet repose sur quatre grands axes : adapter le système aux besoins des enfants, agir plus tôt, offrir davantage de stabilité dans les parcours d’accueil et renforcer la sécurité des mineurs.

Le texte prévoit notamment de limiter certains placements judiciaires, de favoriser les accueils familiaux et de faciliter le recours à l’adoption simple lorsque le retour au domicile parental apparaît impossible.

Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a insisté sur la nécessité de mieux protéger les enfants victimes de violences.

« Le “MeToo” de l’enfance ne va faire que commencer », a-t-il déclaré, estimant que la société française « n’écoute pas assez la parole de l’enfant ».

Le ministre a rappelé avoir demandé aux procureurs de requérir plus systématiquement des peines de prison ferme dans les affaires de violences contre les mineurs, qu’il a placées parmi les priorités de la politique pénale.

Le projet de loi introduit également une « ordonnance de sûreté de l’enfant », inspirée des ordonnances de protection existant pour les violences conjugales, permettant une mise à l’abri rapide d’un mineur en danger.

Le volet porté par le ministère de l’Éducation nationale vise à renforcer les contrôles dans les établissements scolaires et périscolaires.

Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé un contrôle périodique des antécédents judiciaires des personnels, ainsi qu’une vérification systématique des intervenants extérieurs grâce à des attestations de « non-honorabilité ».

Le gouvernement prévoit également de mutualiser les fichiers de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports afin d’empêcher qu’une personne sanctionnée pour des comportements inappropriés envers des mineurs puisse être recrutée dans une autre structure accueillant des enfants.

« Quand quelqu’un met les pieds dans l’école, on puisse avoir la certitude absolue qu’il n’a jamais été ni condamné ni sanctionné », a déclaré le ministre.

Interrogé sur l’épisode de fortes chaleurs qui touche plusieurs régions françaises, Édouard Geffray a par ailleurs confirmé qu’« il n’est pas prévu de reporter les épreuves » du baccalauréat professionnel, qui débutent jeudi.

Les épreuves de français, d’histoire-géographie et d’enseignement moral et civique doivent se tenir jeudi, avant celles d’arts appliqués, de cultures artistiques, d’économie-droit et d’économie-gestion vendredi.

Le ministre a assuré que plusieurs mesures avaient été prises dans les centres d’examen, notamment « l’aération des salles » et la mise à disposition d’eau « en abondance » pour les candidats.

Stéphanie Rist a également appelé à la vigilance face à cette « vague précoce de fortes chaleurs », rappelant que le ministère de la Santé avait activé son centre de crise et organisé des réunions quotidiennes avec Météo-France et Santé publique France.

« Je sais qu’on se moque quand je dis qu’il faut boire de l’eau, mais (…) il est très important dans ces fortes chaleurs de prendre les mesures nécessaires », a-t-elle déclaré.

Interrogée sur les critiques de la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, qui accuse l’exécutif d’être insuffisamment préparé aux fortes chaleurs, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a assuré que « le pays [avait été] préparé à cette vague de chaleur » via une circulaire envoyée par le ministère de l’Intérieur.

Elle a évoqué « un dispositif de veille robuste » mobilisant préfectures, collectivités territoriales et agences régionales de santé.

« Il y a des gestes de bon sens qu’on rappelle (…) ce n’est pas infantilisant, ça ne traduit pas un désengagement de l’État », a-t-elle déclaré, appelant à « une vigilance individuelle et collective », notamment envers « les personnes les plus fragiles ».

Elle a également annoncé une réunion gouvernementale jeudi consacrée à l’anticipation des risques estivaux, notamment les incendies de forêt.

nterrogée sur les poursuites visant la secrétaire générale de la Confédération générale du travail, Sophie Binet, mise en examen après des propos visant la direction de Tefal, la porte-parole a rappelé que les représentants syndicaux bénéficiaient déjà « d’un statut protecteur ».

« La justice fait son travail et notre devoir, c’est de la laisser faire son travail dans le cadre le plus indépendant et le plus serein possible », a-t-elle déclaré.