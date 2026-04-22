Lors du point de presse suivant le Conseil des ministres, Maud Bregeon a défendu une stratégie de soutien ciblé face à la crise.

France : le gouvernement estime « le coût de la guerre pour les finances publiques à environ 6 milliards d’euros » Lors du point de presse suivant le Conseil des ministres, Maud Bregeon a défendu une stratégie de soutien ciblé face à la crise.

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Réuni exceptionnellement ce mercredi en déplacement dans l’Allier, le Conseil des ministres français a été dominé par les conséquences économiques du conflit au Moyen-Orient et ses effets sur les finances publiques, évalués à environ 6 milliards d’euros.

La porte-parole du gouvernement a défendu une stratégie de soutien ciblé face à la crise, comme l’avait annoncé mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu.

« Pas de chèque indiscriminé, pas d’aide indiscriminée ou universelle, mais un appui aux Français qui travaillent, aux plus modestes, aux secteurs les plus en difficulté », a-t-elle déclaré, citant notamment l’agriculture, le transport, la pêche et le bâtiment.

Maud Bregeon a insisté sur une logique jugée à la fois « efficace » et « respectueuse des finances publiques ».

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, a pour sa part présenté le projet de loi d’approbation des comptes 2025, qui fait état d’une réduction du déficit public à 5,1 % du PIB, contre 5,8 % en 2024. Une amélioration qu’il attribue aux mesures de maîtrise budgétaire prises au cours de l’année.

Mais le ministre a surtout alerté sur l’impact de la crise internationale. « Le coût de la guerre est aujourd’hui estimé pour les finances publiques à environ 6 milliards d’euros », a-t-il indiqué, précisant que plus de 3,6 milliards d’euros seraient liés à la hausse des taux d’intérêt et de l’inflation.

« Les taux d’intérêt augmentent, en France comme dans l’ensemble des économies développées », a-t-il ajouté, soulignant une charge de la dette en forte progression.

Dans ce contexte, le gouvernement affirme maintenir une ligne de rigueur. « Ces aides sont ciblées et ces aides sont financées à l’euro près », a insisté la porte-parole, estimant qu’« il serait mentir aux gens que de leur faire des chèques généraux en bois ».

Le ministre a également évoqué une révision des perspectives macroéconomiques, avec une croissance désormais attendue à 0,9 % en 2025, contre 1 % initialement prévu, tout en estimant que l’économie française « reste dynamique » par rapport à ses partenaires européens.

Le gouvernement assure par ailleurs adapter ses dispositifs au fil de l’évolution de la crise, notamment pour les secteurs les plus exposés. Une enveloppe de soutien aux carburants a été confirmée, avec 150 millions d’euros pour avril et 180 millions d’euros pour mai.

En parallèle, l’exécutif a annoncé un renforcement des dispositifs de soutien aux forces armées et aux ménages les plus précaires, dans un contexte qu’il juge marqué par une forte instabilité internationale.

Interrogée sur une vidéo dans laquelle un individu se revendique raciste, la porte-parole a répondu ne pas l’avoir vue, ajoutant que cela ne changeait pas la position du gouvernement.

« Ce qui s’est passé est dramatique et inadmissible », a-t-elle ajouté, affirmant qu’« une enquête est en cours et qu’il appartient aux enquêteurs de faire toute la lumière sur les faits ».

Interpellée sur la prudence des autorités françaises, notamment de la ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, évoquant un possible « deux poids, deux mesures » malgré les éléments évoqués publiquement, la porte-parole du gouvernement a estimé qu’il s’agissait d’une « insinuation » du journaliste.

En effet, Aurore Bergé avait affirmé sur le réseau social X que « si un motif raciste devait être confirmé, il serait d’une gravité inimaginable et appellerait à un sursaut collectif ».

Pour le journaliste ayant interrogé Maud Bregeon, « le motif est clairement établi », ajoutant : « À l’instant, si on remplaçait ces enfants par des enfants jugés blancs et l’attaquant par une personne non blanche, il y aurait, je pense, des mots différents dans votre bouche aujourd’hui. »

« Je ne comprends pas qu’on puisse nous reprocher aujourd’hui, en 2026, de lutter contre l’antisémitisme comme contre toutes les formes de discrimination », a sèchement répondu la porte-parole du gouvernement.

Pour rappel, un homme de 65 ans a été interpellé à Espaly-Saint-Marcel après avoir poursuivi des enfants avec une carabine à plomb et avoir tiré sur l’un d’eux, le blessant au mollet, tout en proférant des propos racistes lors des faits.

« Dehors les Noirs et les Arabes », a lancé l'homme de 65 ans. Des témoignages évoquent un climat tendu ayant conduit une habitante d'origine syrienne à quitter le quartier, après avoir été ciblée en raison du port du voile.