Le Premier ministre français a affirmé devant le Sénat que le surplus de recettes fiscales généré par la hausse des prix des carburants depuis le début de la guerre en Iran s’élève à 170 millions d’euros

France : le gouvernement chiffre à 170 millions d’euros le « surplus » fiscal lié aux carburants Le Premier ministre français a affirmé devant le Sénat que le surplus de recettes fiscales généré par la hausse des prix des carburants depuis le début de la guerre en Iran s’élève à 170 millions d’euros

AA / Istanbul

Selon des propos rapportés lors d’une séance au Sénat français mercredi, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a indiqué que « du début de cette guerre, fin février, début mars, au 20 avril […] le surplus est de 170 millions d’euros de fiscalité ».

Il a précisé que « chaque euro de fiscalité […] prélevé sur les Français à la pompe [sera] affecté aux mécanismes d’aide directe ».

Le ministre a insisté sur la nécessité de « mettre derrière nous l’idée délétère […] que l’État serait en train de profiter de la crise ».

Par ailleurs, il a évoqué le rôle des entreprises énergétiques, notamment TotalEnergies, appelant à éviter un « total bashing » tout en reconnaissant la légitimité d’un débat sur la redistribution en cas de « résultats exceptionnels ». Il a souligné que des mesures commerciales, comme le plafonnement temporaire des prix, peuvent produire des effets immédiats.

Lecornu a rappelé que des précédents existent, citant des mesures prises sous les gouvernements de François Fillon en 2008 et de Jean-Marc Ayrault. Le débat oppose traditionnellement une approche fiscale, notamment la taxation des surprofits, à une approche basée sur les engagements volontaires des entreprises.

Il a indiqué que « nous ne fermons aucune porte » concernant les mécanismes de redistribution, laissant ouverte la possibilité de mesures fiscales ou d’accords avec les acteurs du secteur énergétique.