« Est-ce qu’il faut aller plus loin ? La réponse est oui », a affirmé Sébastien Lecornu, devant les députés, indiquant que « le gouvernement sera amené à reprendre la parole dans les prochains jours »

France : le gouvernement évoque de nouvelles mesures face à la hausse des carburants, sans annonce immédiate « Est-ce qu’il faut aller plus loin ? La réponse est oui », a affirmé Sébastien Lecornu, devant les députés, indiquant que « le gouvernement sera amené à reprendre la parole dans les prochains jours »

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le gouvernement français a laissé entrevoir, mardi, de nouvelles mesures pour faire face à la hausse des prix des carburants, sans annoncer de décision immédiate, lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.

« Je ne défends que l’intérêt général, je suis très tranquille », a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu devant les députés, sous les huées d’une partie de l’opposition.

« Est-ce qu’il faut aller plus loin ? La réponse est oui », a-t-il ajouté, indiquant que « le gouvernement sera amené à reprendre la parole dans les prochains jours ».

Dans la foulée de la séance, le chef du gouvernement a précisé sa position dans un message publié sur la plateforme X, affirmant que « la crise énergétique liée à la guerre en Iran ne doit enrichir personne ». Il a annoncé que l’État publierait désormais, tous les dix jours, les recettes issues des taxes sur les carburants « par souci de transparence ».

Selon lui, les recettes fiscales ont augmenté de 190 millions d’euros sur la période mars-avril par rapport à l’an dernier. Cette hausse s’explique par une baisse de la consommation, réduisant les recettes liées aux accises, mais compensée par une augmentation de la TVA liée à la hausse des prix.

« Le surplus de recettes ne sera pas conservé par l’État », a-t-il assuré, précisant qu’il servira à financer intégralement les 380 millions d’euros d’aides déjà annoncées.

Le patron de Matignon a aussi insisté sur la nécessité de « transparence » face aux critiques, estimant que « le meilleur antidote aux fantasmes et aux mensonges » résidait dans la publication régulière des données fiscales. Elle a également appelé à un débat sur « la redistribution des richesses de TotalEnergies », tout en mettant en garde contre un « Total bashing ».

Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné que « la situation est particulièrement difficile et grave » pour les Français, dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient.

Interpellée par une députée socialiste, la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a assuré que l’exécutif restait prêt à agir en fonction de l’évolution de la crise, en veillant à « respecter les finances publiques » et à soutenir les ménages les plus modestes.

En ouverture de séance, la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a rendu hommage aux deux militaires décédés lors d’un exercice, avant qu’une minute de silence ne soit observée dans l’hémicycle.