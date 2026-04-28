« Il n’y a aucun risque de pénurie sur l’essence, le diesel, le kérosène pour les semaines à venir », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, alors que le conflit entre Israël et les États-Unis contre l’Iran entre dans son 60ème jour

France : le gouvernement écarte tout risque immédiat de pénurie de carburant malgré les tensions au détroit d’Ormuz « Il n’y a aucun risque de pénurie sur l’essence, le diesel, le kérosène pour les semaines à venir », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, alors que le conflit entre Israël et les États-Unis contre l’Iran entre dans son 60ème jour

Le gouvernement français a assuré mardi qu’aucune pénurie immédiate de carburant n’était à craindre en France, malgré la flambée persistante des prix de l’énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient et les perturbations prolongées du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

« Il n’y a aucun risque de pénurie sur l’essence, le diesel, le kérosène pour les semaines à venir », a déclaré la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, sur France Info, alors que le conflit entre Israël, les États-Unis et l’Iran entre dans son 60ème jour.

Selon elle, environ 4 % des stations-service françaises rencontrent actuellement des difficultés d’approvisionnement sur au moins un type de carburant, un niveau jugé conforme à la normale.

De son côté, le ministre français de l’Économie, Roland Lescure, a affirmé que l’exécutif se préparait « à toutes les éventualités », en particulier concernant le kérosène, dont plus de 20 % des importations françaises proviennent du Golfe.

« Le sujet potentiel est le kérosène (…) mais nous augmentons le raffinage et nous disposons de stocks stratégiques », a-t-il assuré sur France Inter, annonçant une réunion prochaine avec le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot, et l’ensemble des compagnies aériennes afin d’anticiper l’impact de la crise sur les vacances estivales.

Plusieurs transporteurs low cost européens ont déjà annoncé ces derniers jours des suppressions de vols pour le printemps et l’été, sous l’effet de la hausse brutale du prix du kérosène.

Sur les marchés asiatiques, le baril de Brent de la mer du Nord poursuivait mardi sa progression à plus de 109 dollars, tandis que le WTI américain dépassait les 97 dollars, alimenté par les inquiétudes persistantes autour d’une quasi-paralysie du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial.

En déplacement lundi dans l’Ariège, le président français Emmanuel Macron a lui-même exprimé son agacement face à la situation, estimant qu’« il faut rouvrir ce fichu détroit », soulignant que « 20 % des capacités mondiales » y demeurent bloquées.

Dans ce contexte, le gouvernement cherche également à désamorcer les critiques sur une éventuelle spéculation des distributeurs. Roland Lescure a assuré que les marges des distributeurs de carburants étaient désormais « à peu près stables », après une hausse rapide observée au début de la crise.

Sur le plan diplomatique, la France maintient sa pression sur Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a estimé lundi devant le Conseil de sécurité des Nations unies que l’Iran devait consentir à des « concessions majeures » pour parvenir à une issue durable au conflit régional.

Parallèlement, les tensions militaires se poursuivent dans la région. Au Liban, quatre personnes ont été tuées lundi dans des frappes israéliennes menées dans le sud du pays malgré le cessez-le-feu en vigueur, tandis que Washington a indiqué examiner de nouvelles propositions iraniennes visant à débloquer la circulation dans le détroit d’Ormuz.