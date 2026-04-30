« À ce stade, il n’y a pas de risque de pénurie », assure la porte-parole du gouvernement, évoquant des difficultés limitées à 4 % des stations-service

France : le gouvernement écarte tout risque de pénurie de carburant malgré les tensions au Moyen-Orient « À ce stade, il n’y a pas de risque de pénurie », assure la porte-parole du gouvernement, évoquant des difficultés limitées à 4 % des stations-service

Le gouvernement français a assuré, jeudi, qu’il n’existe « pas de risque de pénurie » de carburant à ce stade dans l’Hexagone, malgré les tensions liées à la guerre au Moyen-Orient et ses répercussions sur les marchés de l’énergie.

Intervenant sur TF1, la porte-parole du gouvernement et ministre chargée de l’Énergie, Maud Bregeon, a précisé que seules « 4 % des stations-service » rencontrent actuellement des difficultés d’approvisionnement, un niveau qu’elle qualifie de « normal en temps de paix ».

Dans ce contexte, la ministre a également rappelé que la France dispose de « 100 millions de barils de stock d’urgence », soit l’équivalent de « plus de trois mois de consommation ». Elle a ajouté que moins de 2 % de ces réserves ont été mobilisés jusqu’à présent, un volume jugé « minime » et suffisant pour faire face à d’éventuelles tensions.

Le gouvernement appelle à une redistribution des « profits exceptionnels »

Par ailleurs, l’exécutif a appelé le groupe TotalEnergies à prolonger le plafonnement des prix des carburants, déjà appliqué récemment. « Le gouvernement demande à Total de reconduire et poursuivre ce plafond tant que la crise durera », a indiqué Maud Bregeon, saluant un « premier pas » du groupe en faveur du pouvoir d’achat.

La ministre a également souligné que l’impact du conflit sur les prix de l’énergie pourrait se prolonger, même en cas d’accalmie rapide. « Quand bien même le conflit s’arrêterait demain, les conséquences sur les prix ne s’arrêteraient pas immédiatement », a-t-elle averti.

TotalEnergies met en avant ses investissements et ses résultats

En parallèle, TotalEnergies a défendu ses résultats financiers, après avoir annoncé un bénéfice de 5,8 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 51 % sur un an. Ces performances ont relancé le débat sur les « superprofits », conduisant le Premier ministre, Sébastien Lecornu, à appeler le groupe à « redistribuer d’une manière ou d’une autre » ces gains liés à la conjoncture internationale.

Du côté des actionnaires, certaines voix appellent à relativiser ces critiques. Bernard Roussel, ancien salarié et détenteur de titres du groupe, souligne que l’entreprise « investit massivement et prend des risques importants à l’échelle mondiale », estimant que les bénéfices actuels restent liés à une conjoncture incertaine.

Même tonalité chez Patrick Raison, qui juge que la France doit « se féliciter » de disposer d’un groupe performant dans un marché dominé par les grandes compagnies internationales. Il met en garde contre toute mesure susceptible d’affaiblir l’entreprise face à la concurrence mondiale.

Enfin, TotalEnergies a rappelé avoir déjà contribué à l’effort national, notamment en plafonnant les prix à la pompe et en versant environ 2 milliards d’euros d’impôts l’an dernier, tout en poursuivant ses investissements dans la transition énergétique et la décarbonation.