- « L’exercice 2026 a débuté sans aucune marge de manœuvre budgétaire, y compris avant le déclenchement du conflit », a déclaré Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes

France : le gendarme budgétaire valide avec prudence les prévisions du gouvernement pour 2026 - « L’exercice 2026 a débuté sans aucune marge de manœuvre budgétaire, y compris avant le déclenchement du conflit », a déclaré Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a jugé, mercredi, « cohérent » le scénario économique actualisé du gouvernement pour 2026, tout en mettant en garde contre les fortes incertitudes liées à la poursuite du conflit au Moyen-Orient.

Saisi du rapport d’avancement sur la trajectoire de retour du déficit public sous les 3 % du PIB à l’horizon 2029, l’organisme indépendant adossé à la Cour des comptes estime que les hypothèses retenues par l’exécutif reposent sur une « normalisation progressive » de la situation géopolitique au second semestre.

Dans ce cadre, le gouvernement a légèrement revu à la baisse sa prévision de croissance pour 2026, désormais attendue à 0,9 % contre 1 % auparavant, tout en relevant son anticipation d’inflation de 1,3 % à 1,9 %.

Le HCFP souligne toutefois que ce cadrage reste « soumis à un aléa majeur » si le conflit venait à s’intensifier ou à durer. Il note également que la hausse des prix des carburants n’a pas généré de recettes supplémentaires pour l’État, écartant l’hypothèse d’une « cagnotte » budgétaire.

Au contraire, l’institution anticipe un ralentissement de l’activité économique ainsi qu’un coût additionnel lié aux mesures sociales, notamment en raison d’une probable revalorisation du salaire minimum, qui entraînerait un surcroît d’allègements de cotisations.

« L’exercice 2026 a débuté sans aucune marge de manœuvre budgétaire, y compris avant le déclenchement du conflit », a déclaré Carine Camby, présidente de la première chambre de la Cour des comptes.

Cette dernière a par ailleurs pointé un écart entre les montants d’économies annoncés par le gouvernement. Le document transmis au HCFP évoque quatre milliards d’euros d’ajustements, contre six milliards annoncés ultérieurement par l’exécutif.

« Nous aurions dû pouvoir examiner ces mesures sur la base du montant réel », a-t-elle regretté.

De son côté, le ministère de l’Économie a justifié cette révision par l’évolution rapide du contexte international. Initialement fixé à quatre milliards d’euros, l’effort budgétaire a été porté à six milliards par le Premier ministre Sébastien Lecornu, « en responsabilité », compte tenu de la persistance des tensions au Moyen-Orient.

Malgré ces ajustements, le gouvernement maintient son objectif de redressement des finances publiques, dans un environnement marqué par une forte incertitude économique et géopolitique.