France : le CHU de Reims porte plainte après des soupçons de corruption impliquant un médecin

Le centre hospitalier universitaire de Reims a annoncé avoir déposé plainte contre X après la révélation d’une affaire de corruption impliquant l’un de ses médecins, selon des informations relayées samedi par les médias locaux.

Dans un communiqué, l’établissement affirme avoir été victime « d’agissements frauduleux ». L’affaire concerne un neuroradiologue du CHU et une entreprise américaine spécialisée dans les dispositifs médicaux, sur une période allant de 2013 à 2023.

Une enquête pour « corruption d’agent public » a été ouverte dans ce dossier. Dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public conclue le 17 mars avec le Parquet national financier, la société Balt s’est engagée à verser une amende de plus de 1,7 million d’euros.

Le média français Franceinfo rapporte que, les faits ont émergé en mai 2023, lorsque l’entreprise a elle-même lancé une enquête interne avant de signaler des soupçons de corruption au Parquet national financier. Une enquête préliminaire a ensuite été confiée à la section de recherches de Reims pour des faits présumés de "corruption active et passive, corruption privée, faux et abus de biens sociaux".

Selon les éléments de l’enquête, les faits de corruption se seraient étalés sur une décennie. Le médecin mis en cause est soupçonné d’avoir collaboré avec l’entreprise, notamment en testant des produits contre rémunération.

Le document du Parquet national financier indique que les versements pouvaient être liés au nombre de dispositifs médicaux utilisés, certains paiements ayant été effectués en espèces.

Par ailleurs, entre 2017 et 2023, le praticien aurait perçu plus de 530 000 euros via des consultants liés à une société américaine, sans que ces revenus ne soient déclarés ni auprès du CHU ni sur la plateforme publique Transparence Santé, révèle la même source.