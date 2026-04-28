France : Lafarge et les huit autres condamnés font appel de leurs peines pour financement du terrorisme en Syrie Aucune date d’audience n’a encore été communiquée pour l’examen de l’appel

Le cimentier français Lafarge, ainsi que l’ensemble des huit autres prévenus condamnés à ses côtés, dont son ancien PDG Bruno Lafont, ont interjeté appel de leurs condamnations pour financement du terrorisme en Syrie en 2013 et 2014, ont rapporté mardi plusieurs médias français, citant le parquet général de la cour d’appel de Paris.

Cette démarche ouvre la voie à un réexamen complet de l’affaire devant la juridiction d’appel et suspend l’issue judiciaire définitive de l’un des dossiers les plus sensibles mettant en cause une multinationale française pour des faits liés à la guerre en Syrie.

Le 13 avril dernier, le tribunal correctionnel de Paris avait reconnu Lafarge S.A. coupable d’avoir financé plusieurs groupes armés syriens, dont l’organisation État islamique (Daech), afin de maintenir l’activité de sa cimenterie de Jalabiya entre 2013 et 2014. La holding avait été condamnée à une amende de 1,125 million d’euros.

Son ancien dirigeant Bruno Lafont avait écopé de six ans de prison ferme assortis de 225 000 euros d’amende, tandis que les autres anciens cadres, intermédiaires et responsables impliqués avaient été condamnés à des peines allant de dix-huit mois à sept ans d’emprisonnement.

Selon les éléments retenus par le tribunal, près de 5,6 millions d’euros auraient été versés par le groupe à différents acteurs armés opérant dans la Syrie en guerre, dont plus de 500 000 euros au bénéfice de Daech.

Le jugement avait été qualifié d’« historique » par plusieurs parties civiles et ONG, qui y voyaient la première condamnation en France d’une multinationale pour financement du terrorisme.

Aucune date d’audience n’a encore été communiquée pour l’examen de l’appel.