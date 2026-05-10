Prétextant des contraintes budgétaires et une faible participation, la municipalité affirme que la journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage ne figurerait pas parmi les dates officielles des commémorations nationales

France : la municipalité de Vierzon, dirigée par l’extrême droite annule la commémoration du 10 mai Prétextant des contraintes budgétaires et une faible participation, la municipalité affirme que la journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage ne figurerait pas parmi les dates officielles des commémorations nationales

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La municipalité de Vierzon, dirigée par l’extrême droite, a décidé d’annuler la cérémonie de commémoration de l’abolition de l’esclavage prévue ce dimanche 10 mai, prétextant des contraintes budgétaires et une faible participation, ont rapporté des médias locaux.

Selon l’adjoint au maire chargé notamment des anciens combattants, Yves Husté, cette journée ne figurerait pas parmi les dates officielles des commémorations nationales. Une affirmation contestée, plusieurs sources rappelant qu’un décret de 2006 institue bien une commémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage à cette date.

L’élu a également justifié cette décision par le coût de l’événement, estimé à environ 1 500 euros, ainsi que par un manque d’affluence lors des précédentes éditions.

Cette annulation a suscité de vives réactions de l’opposition. Le député Nicolas Sansu (PCF) a dénoncé « une faute » de la municipalité, estimant que l’argument financier ne tenait pas.

Il a annoncé l’organisation d’un rassemblement alternatif dimanche à 11h, place Aimé Césaire, afin de maintenir ce moment de mémoire. « En ces temps marqués par la montée des discours de haine, il est essentiel de rappeler ce que furent l’esclavage et la colonisation, et d’affirmer qu’il n’existe pas de races », a-t-il déclaré, selon la radio locale Ici Berry.

La cérémonie alternative doit notamment accueillir Christelle Césaire, petite-nièce de Aimé Césaire, humaniste et homme politique français, qui lira des textes de l’auteur.

Instaurée en 2006, la journée du 10 mai est consacrée aux mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi du 21 mai 2001, dite « loi Taubira », reconnaissant la traite et l’esclavage comme crime contre l’humanité.

Entre le XVIe et le XIXe siècle, plus de 11 millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont été capturés, déportés à travers l’Atlantique et réduits en servitude dans les colonies, dans des conditions inhumaines.

Si l’esclavage est une pratique ancienne, il a pris « une dimension nouvelle avec la traite transatlantique », soulignait Christiane Taubira, rapporteure de la loi de 2001.

Plus récemment, fin mars, l’Organisation des Nations unies a adopté une résolution qualifiant la traite des esclaves africains de « crime le plus grave contre l’humanité » et appelant les États à engager des processus de réparation. La France figure parmi les 52 pays s’étant abstenus lors du vote, tandis que 123 États ont soutenu le texte, et que les États-Unis, Israël et l’Argentine ont voté contre.