Une opération de lutte contre le narcotrafic menée par la Marine nationale en Océan Indien a permis la saisie de 1 600 kg de drogues, a annoncé Catherine Vautrin sur le réseau social américain X

France : la Marine nationale saisit 1,6 tonne de stupéfiants en Océan Indien Une opération de lutte contre le narcotrafic menée par la Marine nationale en Océan Indien a permis la saisie de 1 600 kg de drogues, a annoncé Catherine Vautrin sur le réseau social américain X

AA / Istanbul

La Marine nationale française, en coordination avec les autorités judiciaires locales, a conduit une opération contre le trafic de stupéfiants en Océan Indien. La mission a abouti à la saisie de 1 600 kilogrammes de drogues, selon un message publié sur le réseau social américain X par Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens combattants.

L’opération s’est déroulée en haute mer, dans la zone maritime relevant de la juridiction française autour de La Réunion. L’annonce a été faite récemment par Catherine Vautrin sur X, sans préciser la date exacte de l’opération. L’action a été conduite sous l’autorité du préfet de La Réunion et en coordination étroite avec les autorités judiciaires, mobilisant les moyens navals de la Marine nationale.

Catherine Vautrin, sur la plateforme américaine X, a déclaré que cette mission « illustre la contribution régulière des armées françaises dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en haute-mer », soulignant le rôle coordonné entre autorités locales et forces navales.

La saisie s’inscrit dans une tendance de renforcement de la présence française en Océan Indien pour contrer le trafic maritime de drogues. Ces opérations régulières visent à sécuriser les routes commerciales et à soutenir les cadres judiciaires et douaniers locaux.