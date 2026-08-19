Le groupe utilisera sa niche parlementaire du 29 octobre pour soumettre la mesure au vote de l’Assemblée nationale, annonce Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale

France : La France insoumise (LFI) tentera de faire abroger le retour de pesticides interdits dans la loi agricole Le groupe utilisera sa niche parlementaire du 29 octobre pour soumettre la mesure au vote de l’Assemblée nationale, annonce Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale

La France insoumise (LFI) utilisera sa niche parlementaire du 29 octobre pour tenter de faire abroger les dispositions de la loi d’urgence agricole permettant la réintroduction dérogatoire de pesticides interdits, a annoncé mercredi Mathilde Panot.

« Nous utiliserons notre niche parlementaire pour abroger cette loi poison », a déclaré au micro de la radio France Inter, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale.

Publiée mercredi au Journal officiel après avoir été validée dans sa quasi-totalité par le Conseil constitutionnel, la loi autorise, sous certaines conditions et pour une durée limitée, des dérogations concernant notamment l’acétamipride et le flupyradifurone. Leur utilisation devra être soumise à une décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses).

Mathilde Panot a dénoncé un « scandale sanitaire » et un « scandale démocratique », estimant que le texte réintroduisait des produits dangereux pour la santé et l’environnement.

Dans une tribune publiée mercredi, les députés insoumis ont également qualifié la législation de « loi criminelle » et appelé l’Assemblée nationale à supprimer les dispositions contestées.

La responsable de LFI estime que la proposition d’abrogation pourrait recueillir une majorité, rappelant que certains membres du camp gouvernemental, dont l’ancienne Première ministre Élisabeth Borne, avaient proposé de retirer cette mesure.

La réintroduction de l’acétamipride avait déjà été prévue dans la proposition de loi portée par le sénateur Laurent Duplomb, avant d’être censurée en août 2025 par le Conseil constitutionnel pour « défaut d’encadrement suffisant ».

Saisi de la nouvelle loi d’urgence agricole, le Conseil constitutionnel a cette fois validé le dispositif, jugeant qu’il répondait à un objectif d’intérêt général dans les conditions prévues par le texte.

Plusieurs organisations agricoles, dont la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs et la Coordination rurale, réclament de leur côté un accès facilité aux produits phytosanitaires et à l’eau. Elles soutiennent également l’objectif de doublement des capacités de stockage d’eau destinées à l’agriculture, inscrit dans la loi.