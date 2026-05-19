Les deux hommes, incarcérés dans la même cellule à la prison de la Santé, ont été condamnés à 5 et 6 ans de prison pour financement du terrorisme et violation d'un embargo en Syrie

France : La demande de remise en liberté des deux anciens dirigeants de Lafarge examinée ce mardi Les deux hommes, incarcérés dans la même cellule à la prison de la Santé, ont été condamnés à 5 et 6 ans de prison pour financement du terrorisme et violation d'un embargo en Syrie

AA / Nice / Feïza Ben Mohamed

La cour d’appel de Paris examine ce mardi après-midi la demande de remise en liberté de deux anciens hauts dirigeants de Lafarge, condamnés en avril dernier dans l’un des dossiers judiciaires les plus sensibles de ces dernières années mêlant une multinationale française et le financement du terrorisme.



Au cœur de cette audience figurent Bruno Lafont, ancien patron du cimentier français, et Christian Herrault, directeur général adjoint des opérations, tous deux incarcérés depuis leur condamnation prononcée le 13 avril par le tribunal correctionnel de Paris.



Les magistrats avaient alors assorti leurs peines d’un mandat de dépôt immédiat, une décision particulièrement rare pour des dirigeants de cette stature économique.

Bruno Lafont a été condamné à six ans de prison ferme et Christian Herrault à cinq ans pour financement d’une entreprise terroriste et violation d’un embargo international dans le cadre des activités de Lafarge en Syrie entre 2012 et 2014.



L’affaire remonte aux années de guerre civile syrienne. Selon l’accusation, Lafarge aurait versé plusieurs millions d’euros à des groupes armés, dont Daech, afin de maintenir l’activité de sa cimenterie de Jalabiya, dans le nord de la Syrie.



Les juges ont estimé que ces paiements avaient permis à l’entreprise de poursuivre ses opérations malgré l’emprise croissante des groupes terroristes sur la région.



Dans leur jugement, les magistrats ont évoqué un véritable partenariat commercial noué avec des organisations terroristes et souligné la gravité exceptionnelle des faits reprochés aux dirigeants et à l’entreprise.



Outre les peines de prison prononcées contre plusieurs anciens responsables, la société Lafarge, désormais intégrée au groupe suisse Holcim, a également été condamnée en tant que personne morale.



Les deux anciens dirigeants contestent fermement les accusations. Leurs avocats soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance précise des versements opérés sur le terrain syrien et dénoncent une décision disproportionnée. Dès le prononcé du jugement, ils ont interjeté appel et demandé leur remise en liberté dans l’attente d’un nouveau procès, qui ne devrait pas se tenir avant plusieurs mois.



La demande de remise en liberté examinée ce mardi par la Cour d’Appel de Paris représente donc une étape cruciale dans cette affaire hors norme. Il ne s’agit pas encore de rejuger le fond du dossier mais de déterminer si les deux hommes doivent rester détenus jusqu’au procès en appel.



Le parquet national antiterroriste continue de défendre la sévérité du jugement rendu en première instance, estimant que les faits reprochés relèvent d’une responsabilité pénale majeure de dirigeants d’entreprise opérant dans des zones de guerre.



Au-delà du sort personnel des deux anciens dirigeants, l’affaire Lafarge est devenue un symbole des nouvelles exigences judiciaires imposées aux multinationales françaises à l’étranger. Pour la première fois en France, une grande entreprise a été condamnée pour financement du terrorisme, une qualification pénale jusque-là inédite dans le monde économique.



Les ONG parties civiles, parmi lesquelles Sherpa et l’ECCHR, considèrent ce dossier comme une avancée majeure dans la lutte contre l’impunité des grandes entreprises opérant dans des contextes de conflit armé. Elles estiment que cette procédure pourrait faire jurisprudence et modifier durablement les pratiques des groupes internationaux présents dans des zones instables.



La décision de la cour d’appel sur la remise en liberté de Bruno Lafont et Christian Herrault est attendue dans les prochaines heures. Elle sera observée avec attention bien au-delà du seul dossier Lafarge tant cette affaire interroge désormais les liens entre stratégie économique, responsabilité pénale des dirigeants et lutte contre le terrorisme international.