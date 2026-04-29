La Cour des comptes a publié un rapport pointant des défaillances graves dans la qualité des soins, estimant que la réparation des préjudices évitables liés aux erreurs médicales coûterait chaque année 11 milliards d’euros, selon les médias français

France : la Cour des comptes alerte sur le coût et la qualité des soins hospitaliers La Cour des comptes a publié un rapport pointant des défaillances graves dans la qualité des soins, estimant que la réparation des préjudices évitables liés aux erreurs médicales coûterait chaque année 11 milliards d’euros, selon les médias français

AA / Istanbul

La Cour des comptes a publié un rapport pointant des défaillances graves dans la qualité des soins en France, estimant que la réparation des préjudices évitables liés aux erreurs médicales coûterait chaque année 11 milliards d’euros.



Selon le rapport de la Cour des comptes, publié lundi 27 avril, environ 13 millions de patients sont pris en charge chaque année dans 2 965 établissements de santé (1 330 hôpitaux publics, 978 privés et 657 privés non lucratifs).

Les infections nosocomiales sont responsables de près de 4 000 décès annuels et génèrent entre 2,2 et 5,2 milliards d’euros de coûts liés aux indemnisations.

La Cour souligne également une sous-déclaration massive des incidents graves : seulement 7 100 événements indésirables graves ont été recensés en 2024, alors que leur nombre réel est estimé entre 160 000 et 375 000. « L’écart entre les événements déclarés et le nombre réel est énorme », indique le rapport, selon les médias français.

La Cour recommande de renforcer le respect des obligations légales de déclaration des accidents graves, avec des sanctions financières envisagées dès 2025 pour les établissements qui ne s’y conformeraient pas.

Elle plaide également pour l’intégration de la sécurité des soins dans le cursus des études de médecine à partir de 2027 et la création d’une liste nationale des médicaments dangereux.

Les magistrats suggèrent aussi de nouveaux indicateurs pour mesurer la qualité des soins, en incluant le ressenti des patients et des critères tels que la survenue de septicémies postopératoires ou de traumatismes post-accouchement, ainsi que de suivre régionalement les résultats pour déterminer la pertinence des seuils d’activité chirurgicale, selon Franceinfo.

Les experts estiment qu’un tiers des erreurs médicales et infections pourraient être évités. L’institution souligne également que certaines maternités françaises n’atteignent pas le seuil minimal d’accouchements annuels, fixé à 300, comparé à des standards européens plus élevés, ce qui limite l’expérience des équipes, d’après le même média.