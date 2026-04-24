France : La CIMG Est dément tout financement étranger de la mosquée Eyyub Sultan de Strasbourg L’organisation réfute des informations circulant en ligne et fait état d'un financement exclusivement issu de dons privés.

AA / Paris / Umit Donmez

La Confédération islamique Milli Görüş (CIMG) Est a fermement démenti les « informations circulant sur les réseaux sociaux » concernant le financement de la Grande Mosquée Eyyub Sultan de Strasbourg, évoquant des allégations « totalement infondées ».

Par voie d’un communiqué publié ce mercredi et signé par son président Kadir Ali Demir, l’organisation fait état de « de nombreuses pages sur les réseaux sociaux diffusent des informations inexactes concernant la Grande Mosquée Eyyub Sultan de Strasbourg ». La CIMG rejette notamment toute implication d’États étrangers dans le financement du projet.

Le document insiste sur ce point en indiquant que « l’affirmation selon laquelle notre mosquée aurait été financée par la Turquie ou le Qatar est totalement infondée », avant de préciser qu’« aucun État n’a, jusqu’à présent, contribué directement ou indirectement au financement de ce projet ».

La CIMG Est explique que la construction de cet édifice repose uniquement sur des contributions privées. Elle souligne ainsi que « cet ouvrage d’envergure est réalisé grâce aux dons généreux de personnes vivant en Europe, en particulier en France », ajoutant que « des citoyens non musulmans ont également soutenu notre projet ».

L’organisation met en avant une dynamique collective pour justifier l’avancée du chantier, affirmant que « notre projet est arrivé à ce stade grâce à la force de la solidarité collective et continuera à être mené à bien par ce même esprit ».

Face à la diffusion d’informations jugées erronées, la CIMG Est appelle enfin à la responsabilité des internautes et des relais d’opinion. Le communiqué conclut en invitant « toutes les personnes qui s’expriment, écrivent ou partagent des informations au sujet de notre mosquée à faire preuve de plus de vigilance et de rigueur ».

Cette prise de position intervient dans un contexte où les questions de financement des lieux de culte musulmans en France restent sensibles et régulièrement débattues dans l’espace public, sur fond d’exigence accrue de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères.