France : la CGT appelle à une hausse du Smic et au blocage des prix des carburants « Il faut arrêter de faire l’autruche et prendre des mesures d’ampleur », alerte Sophie Binet

AA / Istanbul / Adama Bamba et Ayşe Başhoruz

La secrétaire générale de la Confédération générale du travail (CGT), Sophie Binet, a appelé le Premier ministre Sébastien Lecornu à adopter des mesures d’urgence pour faire face à la dégradation du pouvoir d’achat en France, dans un contexte marqué par les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient.

Dans une lettre adressée le 1er mai au chef du gouvernement, relayée par des médias français dont BFMTV, la dirigeante syndicale estime que, si la priorité reste « diplomatique » pour parvenir à un cessez-le-feu, il est également urgent de « répondre sans attendre à la détérioration de la situation des salariés et des retraités ».

S’appuyant sur les prévisions de l’Agence internationale de l’énergie, qui évoque un choc comparable à celui de 1973, Sophie Binet met en garde contre une hausse durable des prix de l’énergie et ses répercussions sur l’ensemble des biens de consommation, notamment alimentaires.

Face à cette situation, la responsable de la CGT appelle à « arrêter de faire l’autruche » et à engager des mesures fortes. Elle réclame notamment une augmentation immédiate de 5 % du Smic ainsi qu’une indexation des salaires sur l’inflation, dénonçant un blocage des négociations salariales et une précarisation croissante des travailleurs.

Sophie Binet réclame une hausse de 5% du Smic

Ces revendications interviennent alors que l’Institut national de la statistique et des études économiques a évalué l’inflation à 2,2 % sur un an en avril, tirée notamment par la hausse des prix de l’énergie. Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a pour sa part évoqué une possible revalorisation du Smic d’au moins 2 % au 1er juin si la tendance se confirme.

Mais pour Sophie Binet, cette augmentation resterait insuffisante. Elle appelle également à une revalorisation des salaires dans la fonction publique, qu’elle juge en décrochage, ainsi qu’à des mesures pour relancer le pouvoir d’achat, estimant que la faiblesse des rémunérations pèse sur la consommation et l’économie.

La dirigeante syndicale plaide en outre pour une revalorisation des pensions et des minima sociaux, jugés insuffisamment indexés sur l’inflation, et propose un mécanisme d’ajustement automatique lorsque celle-ci dépasse 2 %.

Appel à bloquer les prix des carburants

Enfin, face à la flambée des prix de l’énergie, Sophie Binet demande le blocage des prix des carburants et le retour à des tarifs régulés pour le gaz et l’électricité. Elle cible notamment le groupe TotalEnergies, dénonçant des profits jugés « indécents » et appelant à une limitation des marges, voire à une nationalisation du secteur.

TotalEnergies maintient le plafonnement des prix à 1,99 €/L pour l’essence et 2,25 €/L pour le diesel

TotalEnergies a confirmé jeudi qu’il maintiendra les prix plafonds des carburants en France à 1,99 euro par litre pour l’essence et 2,25 euros pour le diesel, avec des tarifs réduits à 2,09 euros pour certaines périodes et 1,99 euro pour les clients détenteurs d’un contrat gaz ou électricité, selon le média français BFM Business.

Le groupe pétrolier précise que ce plafonnement, déjà mis en place depuis le 13 mars et ajusté le 8 avril, se poursuivra tout au long du mois de mai et pourrait être prolongé « tant que la crise durera ». Des opérations exceptionnelles sont également prévues à l’occasion des ponts du 1er mai, du 8 mai et de l’Ascension, avec des prix uniformisés sur l’ensemble du réseau français : 1,99 euro/litre pour l’essence et 2,09 euros/litre pour le diesel.

Selon le communiqué partagé sur X, le dispositif profite également aux clients disposant d’un contrat d’énergie : le diesel sera ainsi plafonné à 1,99 euro/litre tout au long de l’année 2026 pour ces consommateurs.

Le dispositif de plafonnement des prix des carburants par TotalEnergies a été mis en place initialement le 13 mars 2026 et ajusté le 8 avril, dans un contexte de hausse des cours du pétrole. L’entreprise a confirmé ce jeudi la continuité de la mesure, en cohérence avec sa stratégie visant à limiter l’impact de la crise énergétique sur les consommateurs français.