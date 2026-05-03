France : l’ex-président du CNC Dominique Boutonnat jugé en appel pour agression sexuelle sur son filleul

L’ancien président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Dominique Boutonnat, doit comparaître lundi devant la cour d’appel de Versailles dans le cadre de l’affaire d’agression sexuelle sur son filleul pour laquelle il a été condamné en première instance en juin 2024, rapporte le quotidien français Le Figaro.

Selon la même source, l’audience pourrait toutefois être renvoyée en raison du nombre important de dossiers inscrits au rôle ce jour-là.

Figure influente du cinéma français, Dominique Boutonnat avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme, pour des faits remontant à août 2020 lors de vacances en Grèce.

Son filleul, âgé de 19 ans au moment des faits, accuse l’ancien dirigeant du CNC d’avoir tenté de le masturber après une baignade nue dans une piscine de la résidence de vacances de ce dernier. Le plaignant affirme avoir ensuite masturbé Dominique Boutonnat afin qu’il cesse de le toucher.

Lors du procès en première instance devant le tribunal correctionnel de Nanterre, Dominique Boutonnat avait contesté les accusations et défendu son « innocence ».

L’ancien président du CNC avait reconnu avoir photographié le jeune homme nu à la sortie de la piscine, affirmant toutefois qu’il visait le paysage. Il avait également reconnu des baisers, qu’il avait qualifiés de consentis et initiés par son filleul.

Dans son jugement, le tribunal avait estimé que la version du plaignant était « plus crédible » et considéré que Dominique Boutonnat avait exercé « un véritable ascendant » sur son filleul, dans un contexte où il était « compliqué de résister » au prévenu.

La juridiction avait également jugé que certaines explications de l’ancien responsable du CNC « pouvaient prêter à confusion ».

À la suite de sa condamnation en juin 2024, Dominique Boutonnat avait démissionné de la présidence du CNC, institution notamment chargée de la prévention des violences sexuelles dans l’industrie cinématographique française.