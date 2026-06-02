Le texte, élaboré dans le sillage de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Notre-Dame-de-Bétharram, a été approuvé par les 187 députés présents dans l’Hémicycle

France : l’Assemblée adopte à l’unanimité une loi renforçant la protection des enfants à l’école Le texte, élaboré dans le sillage de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Notre-Dame-de-Bétharram, a été approuvé par les 187 députés présents dans l’Hémicycle

L’Assemblée nationale française a adopté à l’unanimité, lundi en première lecture, une proposition de loi visant à mieux protéger les enfants contre les violences en milieu scolaire et périscolaire.

Le texte, élaboré dans le sillage de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire Notre-Dame-de-Bétharram, a été approuvé par les 187 députés présents dans l’Hémicycle.

La loi prévoit notamment un renforcement des contrôles des adultes intervenant auprès des élèves. Les personnes travaillant dans les écoles et structures périscolaires devront ainsi présenter un « certificat d’honorabilité » lors de leur recrutement puis tous les trois ans.

Le texte instaure également une « liste noire » recensant les personnes dont le comportement est jugé dangereux afin d’empêcher leur réemploi dans un autre établissement.

Les députés ont par ailleurs adopté plusieurs mesures destinées à renforcer le contrôle de l’État sur les établissements privés sous contrat. En revanche, la disposition prévoyant d’obliger les ministres du culte à signaler les actes de pédocriminalité révélés lors de la confession a été retirée à l’issue de débats nourris.

La loi prévoit également la création d’une journée nationale d’hommage aux victimes de violences en milieu scolaire, fixée au 19 novembre.

Selon le ministre de l’Éducation, Edouard Geffray, 255 signalements de violences sexistes et sexuelles ont été recensés depuis le début de l’année dans les milieux scolaire et périscolaire.

Le texte doit désormais être examiné par le Sénat avant son éventuelle adoption définitive.

La proposition de loi s’inscrit dans le prolongement de l’affaire Notre-Dame-de-Bétharram, un vaste scandale de violences physiques et sexuelles commises au sein de cet établissement catholique des Pyrénées-Atlantiques entre les années 1950 et 2000.



Plus de 200 plaintes ont été recensées depuis l’ouverture d’une enquête judiciaire en 2024, à la suite de témoignages d’anciens élèves dénonçant des décennies de mauvais traitements.



L’affaire a conduit à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire et à la reconnaissance par la congrégation des Pères de Bétharram de sa responsabilité institutionnelle dans ces faits.